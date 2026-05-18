Taraftarların bir kısmının hoşuna gitmeyecek flaş gelişme: Aykut Kocaman'la bir daha
Emrah Savcı Giriş Tarihi:

Taraftarların bir kısmının hoşuna gitmeyecek flaş gelişme: Aykut Kocaman'la bir daha

Fenerbahçe'de Haziran ayındaki kongre öncesi adaylığını ilan eden Aziz Yıldırım, teknik direktörlük ve yeni sezon stratejisine dair adrese teslim mesajlar verdi. Kısa vadeli şampiyonluk hedefi için yabancı hocayı riskli bulan ve '1 star, 10 savaşçı' formülünü ortaya koyan efsane başkanın; kulübü, ligi ve kendisini en iyi tanıyan eski yol arkadaşı Aykut Kocaman'ı yeniden takımın başına getirmeye hazırlandığı iddia edildi.

Foto - Taraftarların bir kısmının hoşuna gitmeyecek flaş gelişme: Aykut Kocaman'la bir daha

Fenerbahçe’de yaklaşan olağan seçimli genel kurul öncesi başkan adayı Aziz Yıldırım, teknik direktör tercihi ve takım planlamasına dair oldukça çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yıldırım’ın yeni dönem stratejisini anlatırken kurduğu cümleler, camiada tek bir ismi işaret etti: Aykut Kocaman.

Foto - Taraftarların bir kısmının hoşuna gitmeyecek flaş gelişme: Aykut Kocaman'la bir daha

Seçilmesi halinde kulübe adeta kamp kuracağını belirten Aziz Yıldırım, "Ben daha çok işin içinde olacağım, bu yüzden tanıdığım biriyle çalışmam daha iyi olur" diyerek macera aramayacağının sinyalini net bir şekilde verdi.

Foto - Taraftarların bir kısmının hoşuna gitmeyecek flaş gelişme: Aykut Kocaman'la bir daha

Yıldırım'ın geçmişte uzun yıllar birlikte mesai harcadığı, dilini ve çalışma disiplinini en iyi bildiği isimlerin başında Aykut Kocaman geliyor. Yabancı teknik adam tercihine kapıyı tamamen kapatmasa da mevcut şartlarda bunun büyük bir risk olduğunu vurgulayan Yıldırım, şu ifadeleri kullandı: - Yabancı getirirsek 1 yıllık kısa sürede hedefe ulaşması çok zor. 3 yıllık göreve gelsek olurdu bu iş ama kısa mesafe koşuda en iyisi yerli. Bu sözler, ligi ve takımı yakından tanıyan, gelir gelmez reaksiyon gösterebilecek bir ismin göreve getirileceğini kesinleştirirken, ibreyi tamamen yerli hocaya, dolayısıyla Aykut Kocaman'a çevirdi.

Foto - Taraftarların bir kısmının hoşuna gitmeyecek flaş gelişme: Aykut Kocaman'la bir daha

Aziz Yıldırım’ın yeni sezonda nasıl bir kadro mühendisliği hayal ettiğini özetleyen, "Maksimum 1 tane star futbolcu, 10 tane savaşçı" sözleri ise adeta Aykut Kocaman’ın futbol felsefesiyle birebir örtüşüyor. Fotospor'a göre; Kariyeri boyunca takım savunmasına, koşu mesafelerine, taktik disipline ve "yıldızların değil, takımın kazanacağı" sistemine inanan Kocaman’ın, bu profile uyan en güçlü teknik adam olduğu spor kamuoyunda yüksek sesle konuşulmaya başlandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Çuvaldız

fenere yabancı teknik direktör sadece para için gelir. giderken de tazminatını alır gider!

Ali

Bir Aykut sevdasından vaz gecemediniz..veli efendiye at yetiştirir gibi... hiç bir halta yaramasa da en çok kosani takıma alan, teknik olarak oturduğu yerden takımı şampiyon yapacaklara şans tanımayan biri...hayırlı olsun temcit pilavcilara... Bir vaz gecemediniz su antrenör eskilerinden..
