Taraftarların bir kısmının hoşuna gitmeyecek flaş gelişme: Aykut Kocaman'la bir daha
Fenerbahçe'de Haziran ayındaki kongre öncesi adaylığını ilan eden Aziz Yıldırım, teknik direktörlük ve yeni sezon stratejisine dair adrese teslim mesajlar verdi. Kısa vadeli şampiyonluk hedefi için yabancı hocayı riskli bulan ve '1 star, 10 savaşçı' formülünü ortaya koyan efsane başkanın; kulübü, ligi ve kendisini en iyi tanıyan eski yol arkadaşı Aykut Kocaman'ı yeniden takımın başına getirmeye hazırlandığı iddia edildi.