Kontrol ve ücretlendirmeler için… İran’dan Hürmüz adımı!
Kontrol ve ücretlendirmeler için… İran'dan Hürmüz adımı!

İran, Hürmüz Boğazı’ndaki geçişleri kontrol etmek ve ücretlendirmek amacıyla bir kurum oluşturulduğunu açıkladı. Alınan kararın yansımasının nasıl olacağı merak ediliyor.

Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hürmüz Boğazı'nın yönetiminden sorumlu bir kurumun oluşturulduğunu duyurdu.

ABD merkezli X sosyal medya platformunda, oluşturulan kurumla ilgili “Hürmüz Boğazı Su Yolu Yönetimi” (Persian Gulf Strait Authority- PGSA) ismini taşıyan resmi hesap açıldı ve boğazdan geçişlerle ilgili gelişmelerin söz konusu bu hesap üzerinden takip edilmesi istendi.

İran devlet televizyonu Press TV, 5 Mayıs’ta boğazdan geçmek isteyen gemilerin "[email protected]" adresinden bir e-posta alarak, Hürmüz Boğazı geçiş kuralları hakkında bilgilendirilecekleri ve gemilerin bu çerçeveye göre geçiş izni alabileceklerini kaydetmişti.

İRAN'IN HÜRMÜZ BOĞAZI'NI KAPATMASI VE ABD'NİN DENİZ ABLUKASI İran, ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta ortak saldırılarıyla başlayan savaş sonrasında küresel enerjinin stratejik geçiş noktalarından Hürmüz Boğazı'nı kapatmıştı. Bu kararla petrol fiyatlarında savaş öncesine kıyasla yüzde 65'lere kadar artış görüldü.

ABD ile İran arasında 8 Nisan'da varılan ateşkes anlaşması sonrasında Pakistan arabuluculuğunda yapılan görüşmelerde sonuç çıkmayınca ABD Başkanı Donald Trump, 13 Nisan'da İran'a deniz ablukası uygulama kararı almış ve Hürmüz Boğazı'na giriş yapan ve çıkan İran bağlantılı gemilere müdahale etmeye başlamıştı.

İran, 17 Nisan'da Lübnan'da ateşkes sağlanması üzerine ateşkes süresince Hürmüz Boğazı'nın İran Donanması ile koordinasyon halinde olmak şartıyla ticari gemilerin geçişlerine açık olduğunu duyurmuş ancak ABD'nin deniz ablukasına devam edeceğini duyurması üzerine boğazdan geçişlere yeniden kısıtlamalar getirdiğini açıklamıştı.

ABD, bu süreçte Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nda İran'a ait bazı ticari gemilere saldırarak ele geçirmiş, İran da buna karşılık Hürmüz Boğazı yakınlarında biri İsrail'le bağlantılı bazı gemilere müdahale ederek el koymuştu.

Ümit

Savaş bitti de boğaza hgs koymuşlar :) ne yalan dünya !
