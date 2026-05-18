Ünlü din adamı 'feleğiniz şaştı, yazıklar olsun' demişti: Emeklilere 82 bin lira verecekler
Bankaların emekli promosylarını 82 bin liraya kadar çıkarması sonrası ünlü ilahiyatçı Hasan Basri Balcı'nın sözleri yeniden gündem oldu.
Bankaların emekli promosylarını 82 bin liraya kadar çıkarması sonrası ünlü ilahiyatçı Hasan Basri Balcı'nın sözleri yeniden gündem oldu.
AK Bank'ın 82 bin liraya varan promosyon kampanyası dikkat çekerken akıllara din adamı Hasan Basri Balcı'nın sözleri geldi.
Akbank, 1-31 Mayıs 2026 tarihleri arasında SGK emekli maaşını taşıyan ya da taahhüdünü yenileyen müşterilere 20.000 TL’ye varan nakit promosyon sunuyor.Kampanya kapsamında 50.000 TL’ye kadar faizsiz kredi, 2.500 TL’ye varan fatura talimatı ödülü ve davet koduyla 10.000 TL’ye varan ek nakit fırsatı da bulunuyor. Böylece toplam avantaj 82.500 TL’ye kadar çıkabiliyor.
Öte yandan Hasan Basri Balcı’nın, “Promosyon 5-10-20 bin olunca millet feleğini şaşırdı. Şimdi ‘Hocam, toruna versem olur mu? Yeğene, damada versem olur mu, vergiye yatırsam olur mu’ diyorlar. Çok ucuza satıverdik dinimizi. Gerçekten çok ucuza. Yazıklar olsun” sözleri sosyal medyada yeniden gündem oldu.
Bilindiği üzere Diyanet daha önce yaptığı açıklamada, bankaların maaş müşterilerine verdiği promosyonların faiz kapsamında değerlendirilmemesi gerektiğini belirtmiş, ancak katılım bankaları dışındaki faizli işlemler konusunda hassas olunması gerektiğine dikkat çekmişti.
Öte yandan bazı ilahiyatçılar ise banka promosyonlarının dolaylı faiz geliri olduğu görüşünü savunarak caiz olmadığını ifade ediyor.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23