Midem delindi demeden önce sofradan kaldırın! Kahvaltıda asla yan yana...

5. DOMATES VE SALATALIK Tehlikesi: Vitamin Kaybı ve Mide Şişkinliği Her sabah çoban salatası veya kahvaltı tabağında yan yana getirdiğimiz bu ikili, biyokimyasal olarak birbiriyle savaşır. Vücutta Ne Oluyor? Salatalık, C vitaminini yok eden bir enzim (askorbinaz) içerir. Domates ise yoğun bir C vitamini kaynağıdır. Yan yana geldiklerinde salatalık, domatesin vitamin değerini öldürür. Ayrıca her ikisinin sindirim süreleri farklı olduğundan midede gaz ve asit salgısını artırabilir. Doğru Kombinasyon: Birini tükettiğiniz öğünde diğerini azaltmayı veya aralarına zeytinyağı ve limon ekleyerek asit dengesini korumayı deneyebilirsiniz. Mide Sağlığını Korumak İçin Altın Kural: Tek Seferde Tek Ağır Grup Midemizi korumanın en temel yolu, aynı öğünde hem çok yoğun proteini (et, peynir) hem çok yoğun karbonhidratı (pilav, patates, hamur işi) hem de asiti bir arada vermemektir. Sindirim ne kadar yalın olursa, mideniz o kadar hafif ve sağlıklı kalır.