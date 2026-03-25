Bayraktar TB3 ve PİRANA resmen tutuşturdu: Bunlar çok ciddi! Hükümetimiz, Türkiye’ye karşı hemen tedbir almalı
MKE tarafından geliştirilen PİRANA Kamikaze İnsansız Deniz Aracı (KİDA), Yunanistan'da gündem oldu. Yunanistan'ın etkili haber sitelerinden Pentapostagma, PİRANA'nın Ege ve Güneydoğu Akdeniz'deki deniz operasyonlarının seyrini değiştirebileceğini ifade etti. Haberde, TCG Anadolu amfibi hücum gemisinden yapılan testlerde, gemiden fırlatılan silahlı insansız hava aracı Bayraktar TB3'ün, veri bağlantısı yoluyla PİRANA KİDA'nın kontrolünü ele geçirerek hedefine yönlendirdiği vurgulandı. Haberde ayrıca, Türkiye'nin gelişen bu askeri teknolojisi karşısında Atina'nın acil önlem alması gerektiği aktarıldı.