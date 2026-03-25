Bayraktar TB3 ve PİRANA resmen tutuşturdu: Bunlar çok ciddi! Hükümetimiz, Türkiye’ye karşı hemen tedbir almalı

MKE'nin PİRANA'ya sürü koordinasyonunu entegre ettiği, çoklu gemi senaryolarında, bazı birimlerin düşman radarlarını üzerine çekmek ve onlara füze ateşlemek için yem görevi göreceği ifade edildi. Türk sistemlerinin Ankara'nın Ege-Güneydoğu Akdeniz'de üstünlüğü elinde tutma çabalarını yansıttığı ifade edilen haberde, bu durum karşısında Yunanistan'ın dost ülkelerden çok sayıda insansız deniz aracı alımı yapması gerektiği ve aynı zamanda ülkede bu sistemlere karşılık gelen ve hatta daha gelişmiş araçların üretimi için çok ciddi yatırım yapılması gerektiği dile getirildi.