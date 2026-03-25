Yapay zekâ açıkladı: Bu işleri yapanlar resmen para basıyor! İşte 2026’nın en çok kazandıran meslekleri Altında yükseliş başladı! 365 gün sadece patates yedi, sonucu görenler gözlerine inanamadı! Tam 50 kilo verdi ama asıl değişim başka Petrolde seri düşüş! Trump’a “Savaşı bitirme, devam et” diyen Arap ülkesi belli oldu: “Bu tarihi bir fırsat, İran’ı yerle bir edin” BYD bir türlü gelmezken Çinli devlerden Türkiye kararı! Hepsi 'bunu yapabilir miyiz' diye soruyor Mağara çatlaklarından çıkıyor! Uçan yılanlar bilim dünyasını şaşkına çevirdi Bayraktar TB3 ve PİRANA resmen tutuşturdu: Bunlar çok ciddi! Hükümetimiz, Türkiye’ye karşı hemen tedbir almalı
MKE tarafından geliştirilen PİRANA Kamikaze İnsansız Deniz Aracı (KİDA), Yunanistan'da gündem oldu. Yunanistan'ın etkili haber sitelerinden Pentapostagma, PİRANA'nın Ege ve Güneydoğu Akdeniz'deki deniz operasyonlarının seyrini değiştirebileceğini ifade etti. Haberde, TCG Anadolu amfibi hücum gemisinden yapılan testlerde, gemiden fırlatılan silahlı insansız hava aracı Bayraktar TB3'ün, veri bağlantısı yoluyla PİRANA KİDA'nın kontrolünü ele geçirerek hedefine yönlendirdiği vurgulandı. Haberde ayrıca, Türkiye'nin gelişen bu askeri teknolojisi karşısında Atina'nın acil önlem alması gerektiği aktarıldı.

MKE mühendislerinin geliştirdiği PİRANA KİDA komşu Yunanistan'ı telaşlandırdı. Envantere girdiğinde Deniz Kuvvetleri'nin yeni vurucu gücü olacak olan PİRANA için Pentapostagma internet sitesi, KİDA'nın düşman gemilerine ve kıyı altyapısına karşı 230 mil mesafeden görüş mesafesinin ötesinden sürü saldırıları gerçekleştirme olanağı sağladığını bildirdi.

'Türklerin, insansız deniz araçlarının modern deniz savaşında oynadığı önemli rolü uzun zaman önce anladığının' altı çizilen haberde, Ankara'nın Ege ile Güneydoğu Akdeniz'de deniz üstünlüğünü elinde tutmak için bu araçlara yoğun bir yatırım yaptığı dile getirildi. Bu kapsamda en etkili savunma sanayi firmalarından Makine ve Kimya Endüstrisi'nin (MKE), düşman gemilerine ve kıyı altyapısına 230 milden fazla mesafeden saldırmak üzere tasarlanmış kamikaze tipi insansız yüzey gemisi PİRANA'yı geliştirdiği ifade edildi.

PİRANA'nın, hedefine yaklaşan ve çarpma anında patlayan insansız bir deniz mühimmatı olduğu ve MKE'nin, pahalı veya karmaşık platformlara ihtiyaç duymadan ciddi operasyonel etki yaratmayı amaçlayan "etkin, basit, düşük maliyetli" bir konsept olarak tasarladığı vurgulandı. Haberde, 2025'teki son testler sırasında PİRANA'nın 3,5 metrelik bir hedefi vurduğu, böylece hedefleme doğruluğunu kanıtladığı ifade edildi. PİRANA'nın diğer sistemlerle de entegre çalışabildiğinin altı çizilen haberde, Haziran 2025'te, TCG Anadolu amfibi hücum gemisinden yapılan testlerde, gemiden fırlatılan Bayraktar TB3'ün, veri bağlantısı yoluyla PİRANA'nın kontrolünü ele geçirerek hedefine yönlendirdiği aktarıldı.

TB3'ün, TCG Anadolu operatörlerinin yüzeyle doğrudan radyo bağlantısına ihtiyaç duymadan insansız deniz aracını drone üzerinden kontrol etmelerini sağlayan kritik bir görevi yerine getirdiğinin altı çizildi.

MKE'nin PİRANA'ya sürü koordinasyonunu entegre ettiği, çoklu gemi senaryolarında, bazı birimlerin düşman radarlarını üzerine çekmek ve onlara füze ateşlemek için yem görevi göreceği ifade edildi. Türk sistemlerinin Ankara'nın Ege-Güneydoğu Akdeniz'de üstünlüğü elinde tutma çabalarını yansıttığı ifade edilen haberde, bu durum karşısında Yunanistan'ın dost ülkelerden çok sayıda insansız deniz aracı alımı yapması gerektiği ve aynı zamanda ülkede bu sistemlere karşılık gelen ve hatta daha gelişmiş araçların üretimi için çok ciddi yatırım yapılması gerektiği dile getirildi.

5816 mağduru Ramazan Avuşmak tahliye edildi
Gündem

5816 mağduru Ramazan Avuşmak tahliye edildi

Öğretim üyesi olduğu lisede Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) üyesi görevlilerin kumpası sonucu 5816'ya muhalefetten hapse atılan öğretmen Ram..
Tarzan zorda! Nedim Şener tapu skandalında kıvırmaya çalışan Özel’i fena faka bastırdı!
Gündem

Tarzan zorda! Nedim Şener tapu skandalında kıvırmaya çalışan Özel’i fena faka bastırdı!

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in tapu kayıtlarına baktırdığı tapucular yakayı ele verince kıvranmaya başlayan CHP Lideri Özgür Özel’i Gazeteci Y..
Ramazan Hoca’ya laikçi kumpas! AK Partili vekillerden ses çıkmadı yargı gereğini yaptı
Gündem

Ramazan Hoca’ya laikçi kumpas! AK Partili vekillerden ses çıkmadı yargı gereğini yaptı

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) üyesi görevlilerin kumpası sonucu 5816'ya muhalefetten hapse atılan öğretmen Ramazan Avuşmak ile ilgili AK P..
Özgür Özel'in iftira balonu patladı! Kirli kumpas ve rüşvet teklifi ifşa oldu!
Gündem

Özgür Özel'in iftira balonu patladı! Kirli kumpas ve rüşvet teklifi ifşa oldu!

CHP’nin küfürbaz genel başkanı Özgür Özel’in, Adalet Bakanı Akın Gürlek yönelik tapu iftirasına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan Diy..
Erol Köse’nin hiç seveni yokmuş! Cenazesine kimse katılmadı
Gündem

Erol Köse’nin hiç seveni yokmuş! Cenazesine kimse katılmadı

Dün 16. kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden yapımcı Erol Köse, Zincirlikuyu Camii’nde son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze nam..
ABD Başkanı Trump'tan flaş İran açıklaması
Dünya

ABD Başkanı Trump'tan flaş İran açıklaması

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırılara ilişkin yaptığı açıklamasında 'İran'da muazzam bir başarı elde ..
