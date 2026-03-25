“Hayalet” İHA hamlesi herkesi ters köşe yaptı! Pist gerektirmeyen yeni teknoloji ilk kez açık denizde

Hollanda Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Hollanda Kraliyet Donanması için yeni bir test sürecini daha tamamlandı. Bu bağlamda kuvvet, ABD merkezli Shield AI firması tarafından geliştirilen V-BAT İHA sistemini ilk defa açık denizde test etti. V-BAT İHA’ların ilk operasyonel denemeleri Norveç açıklarında gerçekleştirdi. Cold Response Tatbikatı kapsamında Hollanda Kraliyet Donanması’na ait HNLMS Johan de Witt gemisinden fırlatılan İHA’lar ile sistemin hangi hava şartlarında güvenle kullanılabileceği test edildi. İHA havadayken kuvvet anlık görüntü akışı aldı. Bu süreçte hedefler teşhis edildi ve olası seyir rotaları incelendi. Bu denemelerin ardından Hollanda, şirkete 12 adet V-BAT İHA siparişi verdi.