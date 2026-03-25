“Hayalet” İHA hamlesi herkesi ters köşe yaptı! Pist gerektirmeyen yeni teknoloji ilk kez açık denizde
Hollanda Kraliyet Deniz Kuvvetleri, pist veya fırlatma rampasına ihtiyaç duymadan dikey iniş-kalkış yapabilen devrim niteliğindeki V-BAT İHA sistemini Norveç açıklarında başarıyla test etti. 10 saatten fazla havada kalabilen ve yüksek çözünürlüklü sensörlerle donatılan bu sistemin performansı o kadar beğenildi ki, Hollanda hükümeti standart ihale süreçlerini beklemeden 12 adet sipariş için imzayı e-posta yoluyla attı. Bu yeni İHA'lar, 2026 başında NATO görev grubunda yer alacak 8 farklı savaş gemisine entegre edilerek stratejik keşif kapasitesini zirveye taşıyacak.