Bayraktar TB2 SİHA'ya yeni rakip! Dünyaya duyurdular

İran’ın sınır bölgelerinde her türlü sınır değişikliğine karşı olduğunu ve silahlı kuvvetlerin bu değişikliğe izin vermediğini belirten Reisi, Karabağ'ın Azerbaycan topraklarını olduğunu söyledi. Reisi, "İran olarak bölgede askeri, güvenlik ve savunma alanlarında işbirliğine hazırız. Sorunlar ise diyalog yoluyla çözülmelidir. Karabağ, Azerbaycan'ındır ancak Ermenilerin haklarına saygı gösterilmesinin bir zorunluluk olduğunu, onların güvenlik ve haklarının korunması, sınırların durumunun korunması gerektiğini vurguluyoruz” açıklamasını yaptı. İran ile Irak arasında 8 yıl süren savaş, İran’da Kutsal Savunma Haftası olarak anılıyor.