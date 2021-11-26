Bayraktar TB2 SİHA'dan gururlandıran başarı! Rekor kırdı

İHRACAT SÖZLEŞMESİ İMZALANAN ÜLKE SAYISI 13'E ULAŞTI Verilen bilgiye göre, Türkiye'nin dünyaya ihraç ettiği ilk SİHA sistemi olan Bayraktar TB2’ler, dünya havacılık ve savunma sektörü tarafından ilgiyle takip ediliyor. Bayraktar TB2 SİHA’lar ile ihracat sözleşmesi imzalan ülke sayısı 13’e ulaşırken, halen Türkiye, Ukrayna, Katar, Azerbaycan ve teslimat yapılan ülkelerin envanterinde toplam 257 Bayraktar TB2 SİHA görev yapmaya devam ediyor. Türk havacılık tarihinde ilklere imza atan Bayraktar TB2 SİHA’lar, önümüzdeki yıl Polonya semalarında da uçacak. Böylece Türkiye ilk defa NATO ve Avrupa Birliği (AB) üyesi bir ülkeye yüksek teknoloji içeren SİHA ihraç etmiş olacak.