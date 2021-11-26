Bayraktar TB2 SİHA'dan gururlandıran başarı! Rekor kırdı

Tüm bunların yanı sıra Bayraktar TB2 SİHA’lar güvenlik ve insani yardım görevleri ile birlikte orman yangınlarıyla mücadelede de rol üstleniyor. Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ile yapılan iş birliği ile Bayraktar TB2 İHA’lar, orman yangınlarının erken tespiti ve söndürme çalışmalarının verimli yönetilmesinde de etkin görev alıyor. Bu sayede Avrupa’da ilk kez yüksek teknolojiye sahip İHA’lar orman yangınlarıyla mücadelede kullanılıyor. OGM verilerine göre, 2020’de yaz döneminde görev yapan 1 adet Bayraktar TB2 İHA yaklaşık 3,5 milyon hektarlık alanı havadan izleyerek 361 yangın izleme kulesinin yaptığı işi gökyüzünden gerçekleştirdi. Böylece 2020'de 345 adet orman yangını başlangıç aşamasında tespit edilerek büyümeden söndürüldü. Türkiye’nin orman yangınlarıyla mücadelede izlediği öncü ve yenilikçi çözüm 2021’de büyüyerek devam etti. OGM’nin belirlediği 3 ana merkez olan Manisa/Akhisar, Muğla/Milas ve Denizli/Çardak’ta konuşlu Bayraktar TB2 İHA’lar, Baykar’ın uzman ekibinin koordinasyonunda görev yaptı.