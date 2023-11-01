Bayraktar SİHA savaşın göz bebeğiydi, onlar ölüm meleğiydi

Yitirilen topraklarını Türkiye'nin manevi desteği her iki ülkenin cumhurbaşkanlarının birlik beraberliğiyle geri aldıklarını belirten Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuri Guliyev, “Aldığımız o toprakları üzülüyorum ki viran gördük. Hatta Ağdam'ı Hiroşima'yla bir tuttular. O kadar zarar vermişler ki. Bunun bir sebebi vardı. İşgal edenler biliyordu ki bu toprakların sahibi bir gün gelip onların elinden alacaktı. Sahibi gelene kadar ne çalıp, çırpsak, ne götürsek kardır hesabıyla şehirlerimizi köylerimizi viran ettiler. İşgal bittikten sonra büyük bir inşaat başlatıldı."