Baykar'ın ortağından yeni açıklama: 45 gün süreniz var fabrikamızı kapatırız

Baykar'la insansız teknolojilerde işbirliği yapmak üzere ortak girişim kuran İtalyan Leonardo geçtiğimiz ayki tehdidini yineledi.

Leonardo, İngiltere hükümetini helikopter ihalesi üzerinden bir kez daha tehdit etti. Savunma devi vites yükselterek İngilizlere süre verdi.

Savunmatr'de yer alan habere göre, İtalyan savunma sanayii şirketi Leonardo, İngiltere hükümetinin “Yeni Orta Sınıf Helikopter” (NMh) programı kapsamında açılan 1 milyar sterlinlik ihaleyi onaylamaması halinde, ülkenin güneybatısında yer alan Yeovil kentindeki helikopter üretim tesisini kapatabileceğini açıkladı. Şirketin CEO’su Roberto Cingolani tarafından İngiltere Savunma Bakanı John Healey’e gönderilen mektupta, Londra’nın sözleşmeyi imzalamaması durumunda grubun İngiltere’deki tüm faaliyetlerini yeniden değerlendirebileceği belirtildi.

Leonardo, 2024 yılında açılan NMh ihalesine teklif veren tek şirket olmasına rağmen, Starmer hükümetinin savunma bütçesine yönelik değerlendirmeleri nedeniyle ihale yaklaşık bir yıldır askıda bekliyor. İngiltere’nin 2035 yılına kadar savunma harcamalarını gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYH) yüzde 3,5’ine çıkarma hedefi bulunuyor. Ancak ordu yetkilileri, bu artışın önümüzdeki dört yıl içinde 28 milyar sterlinlik bir bütçe açığı yaratabileceği uyarısında bulunuyor. Bu nedenle savunma yatırımı planlamalarının en az 2026 baharına kadar ertelendiği ifade ediliyor.

İngiltere Hava Kuvvetleri Komutanı Richard Knighton yaptığı açıklamada, “Savunma yatırımları planı tamamlandığında, bu programın devam edip etmeyeceğine ve hangi ölçekte olacağına karar verilecek,” dedi. Öte yandan, Savunma Tedarikinden Sorumlu Bakan Luke Pollard ise, Leonardo’nun Savunma Bakanlığı için önemli bir stratejik ortak olduğunu vurgulayarak, şirketle yapılan görüşmelerin “yapıcı” şekilde sürdüğünü belirtti.

Leonardo’nun İngiltere genelinde 8 bin 500 civarında çalışanı bulunuyor. Şirketin helikopter üretimine odaklanan Yeovil’deki fabrikasında ise yaklaşık 3 bin 300 kişi istihdam ediliyor. Ayrıca, üretim faaliyetlerine bağlı olarak çeşitli tedarikçi firmalarda çalışan binlerce kişi daha bu ekosisteme dahil. Liberal Demokrat Parti Milletvekili Adam Dance, sadece Yeovil tesisinin yerel ekonomiye yıllık katkısının yaklaşık 320 milyon sterlin olduğunu ifade etti.

Leonardo CEO’su Cingolani, geçtiğimiz kasım ayında yaptığı açıklamada, şirketin son 14 yıldır İngiltere’den herhangi bir sipariş alamadığını, bu nedenle Yeovil tesisinin geleceğinin belirsiz olduğunu belirtmişti. “Yeovil’i sonsuza kadar sübvanse edemeyiz,” diyen Cingolani, fabrikanın sürdürülebilirliğinin yeni siparişlere bağlı olduğunu vurguladı. Leonardo, NMh programı kapsamında İngiltere’ye hem özel kuvvet operasyonları hem de insani yardım görevleri için uygun bir platform olan AW149 tipi helikopterin üretimini teklif etti. Bu modelin, Kraliyet Hava Kuvvetleri’nin mevcut Puma helikopterlerinin yerini alması planlanıyor. AW149, halihazırda Mısır, Polonya ve Tayland tarafından kullanılıyor. Şirket, söz konusu sözleşmenin Mart 2026’ya kadar imzalanması gerektiğini belirtti.

