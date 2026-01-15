Baykar'ın ortağından yeni açıklama: 45 gün süreniz var fabrikamızı kapatırız

Leonardo CEO’su Cingolani, geçtiğimiz kasım ayında yaptığı açıklamada, şirketin son 14 yıldır İngiltere’den herhangi bir sipariş alamadığını, bu nedenle Yeovil tesisinin geleceğinin belirsiz olduğunu belirtmişti. “Yeovil’i sonsuza kadar sübvanse edemeyiz,” diyen Cingolani, fabrikanın sürdürülebilirliğinin yeni siparişlere bağlı olduğunu vurguladı. Leonardo, NMh programı kapsamında İngiltere’ye hem özel kuvvet operasyonları hem de insani yardım görevleri için uygun bir platform olan AW149 tipi helikopterin üretimini teklif etti. Bu modelin, Kraliyet Hava Kuvvetleri’nin mevcut Puma helikopterlerinin yerini alması planlanıyor. AW149, halihazırda Mısır, Polonya ve Tayland tarafından kullanılıyor. Şirket, söz konusu sözleşmenin Mart 2026’ya kadar imzalanması gerektiğini belirtti.