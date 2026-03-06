Baykar’ın ortağı “Bu iş bende” deyip devreye girdi! Orduda Puma devri kapanıyor, AW149 dönemi başlıyor

Helikopter tedariki, Stratejik Savunma Gözden Geçirmesi ve Savunma Sanayii Stratejisi kapsamında ele alındı. Rakiplerin bir yıldan daha uzun süre önce çekilmesinin ardından Leonardo tek kalan teklif sahibi olarak belirlendi. Orta Sınıf Helikopter (NMH) programı, birden fazla yaşlanan filonun yerini alabilecek tek bir hava aracı tipinde çeşitli döner kanat görevlerini birleştirecek şekilde yapılandırıldı. Amaç, daha önce üç farklı helikopter tipi tarafından icra edilen görevleri tek bir orta sınıf nakliye helikopterine devrederek eğitim, bakım ve lojistik zincirlerini tek elde toplamak ve filo çeşitliliğini azaltmak olarak belirlendi.