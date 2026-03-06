Baykar’ın ortağı “Bu iş bende” deyip devreye girdi! Orduda Puma devri kapanıyor, AW149 dönemi başlıyor
Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı, yaşlanan Puma helikopter filosunun yerini alması için Leonardo firması ile 1,27 milyar dolarlık dev bir sözleşme imzaladı. Anlaşma kapsamında 23 adet AW149 orta sınıf nakliye helikopteri tedarik edilecek ve bu araçlar Somerset’teki tesislerde üretilecek. Ayrıca bu yatırım, Ocak ayında ilk uçuşunu gerçekleştiren Birleşik Krallık’ın ilk otonom helikopteri Proteus’un geliştirilmesine de ek finansman sağlayacak.