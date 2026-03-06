  • İSTANBUL
Baykar’ın ortağı "Bu iş bende" deyip devreye girdi! Orduda Puma devri kapanıyor, AW149 dönemi başlıyor
Baykar’ın ortağı “Bu iş bende” deyip devreye girdi! Orduda Puma devri kapanıyor, AW149 dönemi başlıyor

Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı, yaşlanan Puma helikopter filosunun yerini alması için Leonardo firması ile 1,27 milyar dolarlık dev bir sözleşme imzaladı. Anlaşma kapsamında 23 adet AW149 orta sınıf nakliye helikopteri tedarik edilecek ve bu araçlar Somerset’teki tesislerde üretilecek. Ayrıca bu yatırım, Ocak ayında ilk uçuşunu gerçekleştiren Birleşik Krallık’ın ilk otonom helikopteri Proteus’un geliştirilmesine de ek finansman sağlayacak.

2 Mart 2026 tarihinde Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı, 23 adet AW149 orta sınıf nakliye helikopteri için Baykar'ın ortağı Leonardo’ya yaklaşık 1,27 milyar dolar tutarında sözleşme verildiğini teyit etti. Helikopterler, Somerset’te bulunan Leonardo’nun Yeovil tesisinde üretilecek ve Kraliyet Hava Kuvvetleri’nin (RAF) emekliye ayrılan Puma filosunun yerini alarak orta sınıf nakliye görevlerini tek çatı altında toplayacak.

Anlaşma ayrıca, Proteus otonom helikopteri için ilave finansmanı da içeriyor. Birleşik Krallık Kraliyet Donanması ile birlikte geliştirilen ve Ocak ayı sonunda ilk uçuşunu gerçekleştiren Birleşik Krallık’ın ilk otonom döner kanatlı insansız hava sistemi Proteus’a yönelik ek yatırım da sözleşme kapsamına alındı.

Karar, Savunma Yatırım Planı ile bağlantılı önceki gecikmelerin ardından alındı. Başlangıçta 44 adede kadar öngörülen orijinal ihtiyacın, 2024 yılında bütçe ve gereksinim revizyonları sonrasında 23 adet nihai siparişe düşürüldüğü teyit edildi.

Helikopter tedariki, Stratejik Savunma Gözden Geçirmesi ve Savunma Sanayii Stratejisi kapsamında ele alındı. Rakiplerin bir yıldan daha uzun süre önce çekilmesinin ardından Leonardo tek kalan teklif sahibi olarak belirlendi. Orta Sınıf Helikopter (NMH) programı, birden fazla yaşlanan filonun yerini alabilecek tek bir hava aracı tipinde çeşitli döner kanat görevlerini birleştirecek şekilde yapılandırıldı. Amaç, daha önce üç farklı helikopter tipi tarafından icra edilen görevleri tek bir orta sınıf nakliye helikopterine devrederek eğitim, bakım ve lojistik zincirlerini tek elde toplamak ve filo çeşitliliğini azaltmak olarak belirlendi.

Bu kapsamda AW149’un, yılın başında emekliye ayrılan Aérospatiale SA 330 Puma HC2’nin yerini alması planlanıyor. Buna ek olarak, Birleşik Krallık Askeri Uçuş Eğitim Sistemi kapsamında kullanılan Airbus Helicopters H135 Juno ve Airbus Helicopters H145 Jupiter filolarının bazı unsurlarının da daha geniş yeniden yapılandırma kapsamında rasyonalize edilmesi öngörülüyor.

Seçilen Leonardo AW149, azami kalkış ağırlığı 8,6 ton sınıfında çift motorlu bir askeri helikopter. Rotorlar dönerken toplam uzunluğu 17,6 metre, gövde uzunluğu 13,0 metre. İki adet General Electric CT7-2E1 turboşaft motorla güçlendirilmiştir. Azami seyir hızı 145 knot, düz uçuşta azami hızı 165 knot ve tipik menzili 500 deniz milidir. 2.720 kg kapasiteli harici kargo kancası askı yük operasyonlarına imkân tanır. Helikopter, balistik koruma panelleri, kendinden sızdırmaz yakıt tankları ve savunma yardımcı sistemleri gibi opsiyonel donanımlarla teçhiz edilebiliyor. Deniz platformlarından operasyon için sertifikalı ve gemide depolama amacıyla katlanabilir rotor palalarına sahiptir.

Sözleşme ile birlikte Birleşik Krallık’ta askeri helikopter üretiminin devamı resmileştirilmiş olurken, mürettebatlı platformlar ile otonom sistemler arasında gelecekteki entegrasyona yönelik altyapı da oluşturulmuş oldu.

