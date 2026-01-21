Baykar'ın iflastan kurtardığı şirketle ilgili kritik gelişme kamuoyu ile paylaşıldı

Piaggio Aerospace CEO’su Giovanni Tomassini, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “P.180 Avanti’nin Japonya’da kullanılacak olmasından özellikle heyecan duyuyoruz Avanti halihazırda çeşitli görevlerde kullanan çok sayıda operatör tarafından hizmette olup, uçağın özel görevlerdeki çok yönlülüğünü vurgulamaktadır. Avanti EVO sadece üç ay içinde iki yeni pazara girdi. Önce Türkiye’deki bir müşteriye iki uçak satışı, şimdi de Japonya’ya bir uçak teslimatı. Her iki kilometre taşı da, yıllık üretimi 25-30 adede çıkarmayı planladığımız bu dönemde uçağa yönelik devam eden güçlü uluslararası talebi teyit ediyor.”