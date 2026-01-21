  • İSTANBUL
Baykar'ın iflastan kurtardığı şirketle ilgili kritik gelişme kamuoyu ile paylaşıldı
Baykar'ın iflastan kurtardığı şirketle ilgili kritik gelişme kamuoyu ile paylaşıldı

Baykar'ın iflas etmek üzereyken satın alıp ayağa kaldırdığı Piaggio Aerospace şirketi yeni uçak teslimatını yaptı.

Foto - Baykar'ın iflastan kurtardığı şirketle ilgili kritik gelişme kamuoyu ile paylaşıldı

Baykar’ın geçtiğimiz yıl satın aldığı Defenceturk'te yer alan habere göre Piaggio Aerospace şirketi, Japonya merkezli Nakanihon Air’e uçak teslimatı gerçekleştirdi. Bu bağlamda ilk P.180 Avanti EVO uçağının teslim edildiği bilgisi paylaşıldı.

Foto - Baykar'ın iflastan kurtardığı şirketle ilgili kritik gelişme kamuoyu ile paylaşıldı

Uçak, Cenova’dan yaptığı teslimat uçuşunun ardından 16 Ocak 2026’da Nagoya Havalimanı pistine iniş yaptı. Uçuş, Yunanistan, Mısır, Suudi Arabistan, Umman, Hindistan ve Vietnam semalarında gerçekleşti. Aynı zamanda, Japon Sivil Havacılık Bürosu (JCAB), P.180 Tip Sertifikasyonunu Japon pazarı için resmen tanıdı.

Foto - Baykar'ın iflastan kurtardığı şirketle ilgili kritik gelişme kamuoyu ile paylaşıldı

Piaggio Aerospace CEO’su Giovanni Tomassini, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “P.180 Avanti’nin Japonya’da kullanılacak olmasından özellikle heyecan duyuyoruz Avanti halihazırda çeşitli görevlerde kullanan çok sayıda operatör tarafından hizmette olup, uçağın özel görevlerdeki çok yönlülüğünü vurgulamaktadır. Avanti EVO sadece üç ay içinde iki yeni pazara girdi. Önce Türkiye’deki bir müşteriye iki uçak satışı, şimdi de Japonya’ya bir uçak teslimatı. Her iki kilometre taşı da, yıllık üretimi 25-30 adede çıkarmayı planladığımız bu dönemde uçağa yönelik devam eden güçlü uluslararası talebi teyit ediyor.”

Foto - Baykar'ın iflastan kurtardığı şirketle ilgili kritik gelişme kamuoyu ile paylaşıldı

Bu teslimatla Nakanihon Air, Japonya’da P.180 Avanti’yi kullanan ilk havayolu şirketi oldu. Piaggio Aerospace tarafından yapılan açıklamada bahse konu tedarikin, havayolunun filo modernizasyonuna ve hizmet genişletmesine olan bağlılığını yansıttığını belirtti.

Foto - Baykar'ın iflastan kurtardığı şirketle ilgili kritik gelişme kamuoyu ile paylaşıldı

Nakanihon Air, charter uçuşları, ulaşım, acil tıbbi hizmetler ve hava araştırmaları gibi görevler için 57 helikopter ve 7 sabit kanatlı uçaktan oluşan bir filoya sahip.

