Bayhan’dan Acun Ilıcalı paylaşımı: Kanaması durmayınca diskalifiye edildi

Yıllardır ‘yarışma’ maskesi altında toplumun ahlak damarlarını kurutan, yarı çıplak görüntülerle aile mahremiyetini hiçe sayan Survivor rezaleti, bu kez bir insanı canından etme noktasına getirdi. Ünlü şarkıcı Bayhan’ın gece yarısı kanlar içinde hastaneye kaldırılması, Acun Ilıcalı ve ekibinin kurduğu bu acımasız sistemin ne kadar tehlikeli bir boyuta ulaştığını bir kez daha kanıtladı. Reyting uğruna insan onurunu ve sağlığını hiçe sayan bu ‘modern gladyatörlük’ düzeni artık toplum sağlığı için bir tehdit haline gelmiştir.