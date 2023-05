Bayburt'un en yaşlı berberi mesaiye radyonun düğmesine basarak başlıyor

"81 yaşındayım, 11 yaşında başladım bu mesleğe, 70 senedir berberim" Çeyrek asrı aşkın süredir berberlik mesleğini aşkla yapan Atayeter, "Mesleğimden memnunum, Allah canıma sağlık verdiği müddetçe berberliğe devam edeceğim" diyerek konuştu. Bayburt'taki en eski berber olduğuna değinen Atayeter, "Eskiden çok berber arkadaşlarımız vardı, bazıları rahmetli oldu, bazıları işi bıraktı ama ben hala devam ediyorum. Şu an Bayburt'ta en eski berber benim" dedi. Çırak yetiştiren usta şu an çıraksız tek başına çalışıyor Yaklaşık 20 çırak yetiştirdiğini söyleyen Atayeter, şu an tek olarak çalıştığını kaydederek, "Benimle şu an çalışan hiç kimse yok. Aşağı-yukarı 20 tane çırak yetiştirdim memlekette, daha çırak falan da almıyorum kendi kendime çalışıyorum. Zaten pek müşteri de kalmadı, berber gençlik mesleği ben yaşlandığım için yaşlıları, 50-60 senelik eski arkadaşlarımı, tanıdıklarımı tıraş ediyorum" sözlerini kullandı.