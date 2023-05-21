2023-05-21 07:08:56 Bayburt'un en yaşlı berberi mesaiye radyonun düğmesine basarak başlıyor
Kentin en eski berberi olan Mustafa Atayeter, mesleğe 11 yaşındayken babasının çırak vermesiyle adım attı. Şimdilerde ise 81 yaşında olan usta berber meslekte 70'nci yılını geride bıraktığını belirtti. İşini çok severek yapan Atayeter, "Allah ömür verdikçe berberliğe devam edeceğim" dedi. Sabahın erken saatlerinde dükkanı açan Atayeter yıllardır dükkanı açar açmaz radyonun düğmesine bastığını vurgulayarak, bu nedenle çevredekilerin, tıraşa gelenlerin kendisine 'radyolu berber' adını verdiklerini söyledi.