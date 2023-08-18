Bayburt'un bütün değerli taşları o dükkanda

Kükürt, kalkopirit, demir şapka, Bayburt tuzu, kuvars, volkanik cam, kükürt, kehribar gibi madenlerin yanı sıra bakır, altın, gümüş benzeri değerli madenleri de dükkanının bir köşesinde özenle muhafaza eden Yücel, "Bayburt'un bütün köylerinin malzemesi var burada, birlikte inceleyelim. Bu gördüğünüz Kalkopirit, madencilerin sahte altınıdır. Grafit madenimiz var, karbondur. Elmas da karbondur, grafitte karbondur. Bu Bayburt'un en yakın köylerinden çıkıyor. Dükkanın en değerli taşı, madeni ise içerisinde altın bulunan demir şapka dediğimiz bu taştır. Demir şapkadan sonra ise altın, bakır gümüş geliyor. Onlar da değerli taşlar kategorisinde yer alıyor. Ayrıştırılmış altın tozlarımız var, burada çok çeşit tamamen saf altın mevcut diyebiliriz. Kalkopiritli kuvarslı bir taş daha var, o da değerli bir taştır. Bundan altın da olur, bakır da olur, gümüş de olur. Çinko-kurşun var mesela, Bayburt'un muhtelif yerlerinde bu taş mevcuttur. 5-6 noktada çinko-kurşun yatağı keşfettim, yerlerini iyi biliyorum. Obsidyen dediğimiz volkanik camlarda dükkanımda mevcut. Maden Bayburt'ta bir hayli fazla, hangisini sizlere sayayım, anlatayım" diyerek konuştu.