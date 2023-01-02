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Batsın böyle medeniyet! Alkollü baba oğuldan rezillik

2023-01-02 14:04:22
Batsın böyle medeniyet! Alkollü baba oğuldan rezillik

Olay, yılbaşı gecesi Sakarya'nın Serdivan ilçesine bağlı Medeniyet Bulvarı'nda meydana geldi.

#1
Foto - Batsın böyle medeniyet! Alkollü baba oğuldan rezillik

Yeni yıl gecesi huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla denetim yapan polis ekipleri, durdurdukları otomobilde sürücü T.K.'nın alkollü olduğunu belirleyerek, işlem yapmak istedi.

#2
Foto - Batsın böyle medeniyet! Alkollü baba oğuldan rezillik

İşlemler sırasında bölgeye gelen alkollü baba T.K. da oğlunun ehliyetine el konulduğunu görünce sinirlendi ve hakaretlerde bulundu.

#3
Foto - Batsın böyle medeniyet! Alkollü baba oğuldan rezillik

Gözaltına alınan T.K, ifadesi sonrasında serbest bırakıldı.

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