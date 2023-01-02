2023-01-02 14:04:22 Batsın böyle medeniyet! Alkollü baba oğuldan rezillik
Olay, yılbaşı gecesi Sakarya'nın Serdivan ilçesine bağlı Medeniyet Bulvarı'nda meydana geldi.
Yunan muhalefeti tıpkı bizim muhalefet gibi dünyayı dolaşarak Türkiye aleyhine skandal sözler ediyor
Olay, yılbaşı gecesi Sakarya'nın Serdivan ilçesine bağlı Medeniyet Bulvarı'nda meydana geldi.
Yeni yıl gecesi huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla denetim yapan polis ekipleri, durdurdukları otomobilde sürücü T.K.'nın alkollü olduğunu belirleyerek, işlem yapmak istedi.
İşlemler sırasında bölgeye gelen alkollü baba T.K. da oğlunun ehliyetine el konulduğunu görünce sinirlendi ve hakaretlerde bulundu.
Gözaltına alınan T.K, ifadesi sonrasında serbest bırakıldı.
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