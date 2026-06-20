Tokayev bir öyle bir böyle: Türkiye'yi hayal kırıklığına uğratan karara imza atan Kazakistan'dan flaş hamle

Küresel teknolojik dönüşümün hız kazandığına dikkati çeken Tokayev, ülkelerin bu sürece uyum sağlayabilmesi için ortak hareket etmesi gerektiğini belirterek, “Bu alanda güçlerimizi birleştirmeli ve birlikte hareket etmeliyiz.” diye konuştu. Tokayev, Türkistan’da gerçekleştirilecek konferansta yargının dijitalleşmesi, yatırımcı haklarının korunması ve diğer güncel konuların ele alınacağını belirterek, görüş alışverişinin TDT’nin gelişimine ve uluslararası itibarının güçlenmesine katkı sağlayacağını kaydetti. Kazakistan’ın TDT bünyesindeki tüm yapıcı girişimleri desteklemeyi sürdüreceğini vurgulayan Tokayev, ülkede yürütülen reform sürecine ilişkin de bilgi verdi.