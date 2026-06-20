  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
ŞOK'tan büyük indirim kararı: 449 liraya tişört satacaklar Milli maç bitti, ortalık yıkıldı! Verilen tepkiler resmen olay oldu Otomobil devi piyasayı karıştıracak: Ucuz model yollara çıkıyor Son 1,5 ayda 184 vaka Sıcaklarla birlikte kenti yılanlar bastı Ölülere hiç saygıları yok! İnsanları üst üste dizerek sergiliyorlar! Herkes kararlarını merak ediyordu! Yavuz Ağıralioğlu’ndan kritik “ittifak” açıklaması Milyonlarca kişi için yeni dönem: 5 gün süre verildi! 65 yaş detayı dikkat çekti İstatistikler ortada... Dünya Kupası'nın an itibariyle en kötüsü Uğurcan oldu
Gündem
7
Yeniakit Publisher
Tokayev bir öyle bir böyle: Türkiye'yi hayal kırıklığına uğratan karara imza atan Kazakistan'dan flaş hamle

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Tokayev bir öyle bir böyle: Türkiye'yi hayal kırıklığına uğratan karara imza atan Kazakistan'dan flaş hamle

İsrail ve Rumlarla peş peşe işbirliği anlaşmalarına imza atarak Türkiye'yi rahatsız eden hamleler yapan Kazakistan'dan dikkat çeken bir adım geldi.

2
#1
Foto - Tokayev bir öyle bir böyle: Türkiye'yi hayal kırıklığına uğratan karara imza atan Kazakistan'dan flaş hamle

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) üyesi ülkelerin yüksek yargı organlarının başkanlarını kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Sarayı Akorda’da gerçekleştirilen görüşmeye, Türkiye’den Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez ve Danıştay Başkanı Zeki Yiğit’in yanı sıra Azerbaycan Yüksek Mahkemesi Başkanı İnam Kerimov, Kırgızistan Yüksek Mahkemesi Başkanı Mederbek Satıyev ve Özbekistan Yüksek Mahkemesi Birinci Başkan Yardımcısı Alişer Usmanov katıldı.

#2
Foto - Tokayev bir öyle bir böyle: Türkiye'yi hayal kırıklığına uğratan karara imza atan Kazakistan'dan flaş hamle

TDT 2. Yüksek Mahkemeler Konferansı kapsamında Kazakistan’da bulunan heyeti ağırlayan Tokayev, TDT’nin Türk ülkeleri arasındaki iş birliğinin geliştirilmesinde önemli rol üstlendiğini belirtti. Üye ülkeler arasındaki adli ve kolluk kuvvetleri alanındaki iş birliğinin giderek güçlendiğini ifade eden Tokayev, bunun en somut göstergelerinden birinin Türkistan kentinde düzenlenecek TDT 2. Yüksek Mahkemeler Konferansı olduğunu söyledi. Yargı sisteminin her ülkenin kalkınması ve refahı açısından stratejik öneme sahip olduğunu vurgulayan Tokayev, “Bu nedenle yüksek mahkemeler arasındaki ilişkilerin derinleştirilmesi kardeş halklarımızın ortak çıkarlarına hizmet etmektedir.” dedi.

#3
Foto - Tokayev bir öyle bir böyle: Türkiye'yi hayal kırıklığına uğratan karara imza atan Kazakistan'dan flaş hamle

Küresel teknolojik dönüşümün hız kazandığına dikkati çeken Tokayev, ülkelerin bu sürece uyum sağlayabilmesi için ortak hareket etmesi gerektiğini belirterek, “Bu alanda güçlerimizi birleştirmeli ve birlikte hareket etmeliyiz.” diye konuştu. Tokayev, Türkistan’da gerçekleştirilecek konferansta yargının dijitalleşmesi, yatırımcı haklarının korunması ve diğer güncel konuların ele alınacağını belirterek, görüş alışverişinin TDT’nin gelişimine ve uluslararası itibarının güçlenmesine katkı sağlayacağını kaydetti. Kazakistan’ın TDT bünyesindeki tüm yapıcı girişimleri desteklemeyi sürdüreceğini vurgulayan Tokayev, ülkede yürütülen reform sürecine ilişkin de bilgi verdi.

#4
Foto - Tokayev bir öyle bir böyle: Türkiye'yi hayal kırıklığına uğratan karara imza atan Kazakistan'dan flaş hamle

Tokayev, yeni anayasanın 1 Temmuz’da yürürlüğe gireceğini belirterek, ağustos ayında yapılacak Kurultay (Meclis) seçimleri sonrasında Kazakistan Halk Konseyinin yeni yapısının oluşturulacağını ve devlet yönetim sisteminin kapsamlı şekilde modernize edileceğini söyledi. Öte yandan Kazakistan Yüksek Mahkemesi Başkanı Aslambek Mergaliyev de konferans kapsamında Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez ve Danıştay Başkanı Zeki Yiğit ile ayrı ayrı görüştü.

#5
Foto - Tokayev bir öyle bir böyle: Türkiye'yi hayal kırıklığına uğratan karara imza atan Kazakistan'dan flaş hamle

Mergaliyev, Türk meslektaşlarını Astana’da ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, TDT ülkeleri arasındaki etkileşimin her geçen yıl güçlendiğini ifade etti. Mergaliyev, Türkistan’da düzenlenecek konferansın üye ülkelerin yüksek yargı organları arasındaki iş birliğinin geliştirilmesine önemli katkı sağlayacağını söyledi.

#6
Foto - Tokayev bir öyle bir böyle: Türkiye'yi hayal kırıklığına uğratan karara imza atan Kazakistan'dan flaş hamle

Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez ise TDT Yüksek Mahkemeler Birliğinin temellerinin 2023 yılında Azerbaycan’ın Şuşa kentinde atıldığını, birliğin geçen yıl Antalya’da resmi statü kazandığını hatırlattı. TDT ülkeleri arasında özellikle hukuk alanında ve yüksek mahkemeler arasında kurulan diyaloğun büyük önem taşıdığını belirten Kerkez, Türk hukuk geleneğinin adalet, vicdan ve hakkaniyet temelindeki yaklaşımının uluslararası alanda daha görünür hale getirilmesi gerektiğini ifade etti. Danıştay Başkanı Zeki Yiğit de Türk devletlerinin ortak bir platformda buluşmasının özel anlam taşıdığını belirterek, toplantının ülkeler arasındaki tarihi ve kültürel bağların güçlendirilmesi açısından önemli fırsatlar sunduğunu kaydetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

ZİYARETÇİ

Amerika'ya uşaklık eden bir millet ile mesafeli durulmalı. Birkısım müteahhit iş yapması ile milli değerlerden taviz verilmemesi gerekli.

Ccc

Türkiye Hariç Tüm Türk devletlerinin başında Kuklalar var. Geçmişte bizi de kuklalar yönetti ama 600 küsur yıllık filmin 80 küsur senelik reklam arası bitti yeniden diriliş vakti. Yurtta süs cihanda süs saçmalığı bitti bende varım dünyaya karşı davam var fikrim var. Kaybettiğimiz toprakları müdafaa etme hakkım var. Güçlü bir Türkiye yükleniyor sabredin. Merhum Üstad Kadir Mısıroğlu R.A. ağabeyimizin de dediği gibi Türkiye Devleti Osmanlı'dan Daha güçlü olacak inşaAllah Müslümanların elinde.
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
Cuma hutbesinde ümmete çağrı: Yeni Kerbela’lara karşı birlik olalım!
İSLAM

Cuma hutbesinde ümmete çağrı: Yeni Kerbela’lara karşı birlik olalım!

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın tüm camilerde okutulacak cuma hutbesinde, yaklaşan Aşure günü ve Kerbela'ya dikkat çekilerek, başta Gazze ve F..
Kapı ses çıkardı! 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Gündem

Kapı ses çıkardı! 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde komşular arasında bahçe kapısının çıkardığı ses nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi..
Çocukları ve gençleri ifsad etmeyin! Türkiye'de yükselen 'mezuniyet töreni' rezillikleri
Aktüel

Çocukları ve gençleri ifsad etmeyin! Türkiye'de yükselen 'mezuniyet töreni' rezillikleri

Geçmişte eğitim döneminin bitişini simgeleyen mütevazı mezuniyet törenleri, sosyal medyanın ve "Mezuniyet Anneleri" konseptinin etkisiyle ço..
Boşanmalarını davul zurna ile kutlayan eşe bağlamalı cevap: Ağlama gözlerim Mevlam Kerimdir
Gündem

Boşanmalarını davul zurna ile kutlayan eşe bağlamalı cevap: Ağlama gözlerim Mevlam Kerimdir

Diyarbakır’da aile mahkemesinde görülen boşanma davasının ardından adliye önünde davul zurna ile kutlama yapan kadının eski eşi S.Ş.’den bağ..
Türkiye’nin en uzun metro hattı açıldı! Erdoğan: İstanbul’u kaderine terk etmeyiz
Gündem

Türkiye’nin en uzun metro hattı açıldı! Erdoğan: İstanbul’u kaderine terk etmeyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin en uzun metro hattının açılış töreninde konuştu. Erdoğan, “İstanbul'a olan şükran borcumuzu ..
Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, İsrail'in kalleş planını ifşa etti
Dünya

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, İsrail'in kalleş planını ifşa etti

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, terör devleti İsrail'in kalleşçe saldırılarla ateşkes çabalarını hedef aldığını söyledi.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23