Batman için kritik 'petrol' kararı: Eğer bu olmazsa kuyu terk edilecek
Türkiye'nin birçok kentinde petrol ve doğalgaz arama çalışmaları yapılırken Batman'da heyecanlandıran bir gelişme yaşandı.
Enerji Günlüğü'nde yer alan habere göre, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Batman Bölge Müdürlüğü, Batman ili, Kozluk ilçesi Dumlupınar mevkiindeki AR/TPO/K/L47-d4 no.lu işletme ruhsatında, ham petrol rezerv varlığının ve varsa miktarının tespiti için Yanıklı-3 arama kuyusu açılacağını duyurdu.
Petrol arama sondaj projesinin değeri 32 milyon lira olarak belirlendi. Faaliyet kapsamında sadece arama sondajı yapılacağından üretim söz konusu olmayacak.
Bir bölgede petrol çıkarmak için çalışmalarına başlamadan önce o bölge teknolojik aletlerle uzun bir süre gözlemleniyor. Petrol araması yapılan bölgenin öncelikle havadan ve karadan fotoğrafları çekiliyor ve yer yapısı inceleniyor.
Yeryüzünden ve yerin altından alınan kayaç örneklerine X ışınları yardımıyla kimyasal çözümleme yapılıyor ve oluşumu belirleniyor. Daha sonra yer hareketlerini belirlemek amacıyla sismograf gibi sismik cihazlar kullanılıyor.
Eğer herhangi bir rezervuara rastlanırsa sondajlama yapmadan önce rezervuar içerisindeki petrol miktarı ölçülüyor, eğer bulunan petrol maliyeti karşılayamayacak durumda ise kuyu terk ediliyor.
