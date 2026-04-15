Batman için kritik 'petrol' kararı: Eğer bu olmazsa kuyu terk edilecek
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Batman için kritik 'petrol' kararı: Eğer bu olmazsa kuyu terk edilecek

Türkiye'nin birçok kentinde petrol ve doğalgaz arama çalışmaları yapılırken Batman'da heyecanlandıran bir gelişme yaşandı.

Enerji Günlüğü'nde yer alan habere göre, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Batman Bölge Müdürlüğü,  Batman ili, Kozluk ilçesi Dumlupınar mevkiindeki AR/TPO/K/L47-d4 no.lu işletme ruhsatında, ham petrol rezerv varlığının ve varsa miktarının tespiti için Yanıklı-3 arama kuyusu açılacağını duyurdu. 

Petrol arama sondaj projesinin değeri 32 milyon lira olarak belirlendi. Faaliyet kapsamında sadece arama sondajı yapılacağından üretim söz konusu olmayacak.

Bir bölgede petrol çıkarmak için çalışmalarına başlamadan önce o bölge teknolojik aletlerle uzun bir süre gözlemleniyor. Petrol araması yapılan bölgenin öncelikle havadan ve karadan fotoğrafları çekiliyor ve yer yapısı inceleniyor.

Yeryüzünden ve yerin altından alınan kayaç örneklerine X ışınları yardımıyla kimyasal çözümleme yapılıyor ve oluşumu belirleniyor. Daha sonra yer hareketlerini belirlemek amacıyla sismograf gibi sismik cihazlar kullanılıyor.

Eğer herhangi bir rezervuara rastlanırsa sondajlama yapmadan önce rezervuar içerisindeki petrol miktarı ölçülüyor, eğer bulunan petrol maliyeti karşılayamayacak durumda ise kuyu terk ediliyor.

İlkgun Salih

Yine eski hikaye ,açılan kuyular yeterli değil bahanesi ile kapatıldı ve Gabarda arama yapılmasın diye PKK başımıza bela edildi ve BOB projesi ile de bu bölgeler ele geçirilmiştir çalışıldı ,Namussuz adamların hesabı ne

ali

TPAO VE MTA NIN 40 YIL ÖNCESİ TÜM FAALİYETLERİ VE TÜM İDARECİLERİ SORGULANMALI GÖREVDE OLANLAR DEĞİŞTİRİLMELİ ---- ELİN OĞLU BATMANDA YY DIR PETROL ÇIKARTIYOR BİZİMKİLER YABANCILARA TESLİM ETMİŞLER YAN GELİP YATIYORLAR 32 MİLYONA NE SONDAJIYMIŞ OLMAMALI -- TÜM YURDUMUZDA ESKİDEN YAPILAN SİSMİK ARAŞTIRMA KAYITLARI YENİDEN DEĞERLENDİRİLMELİ İNCELENMELİ AB İNG. KANADAYA GÖNDERİLEN NE OLUP OLMADIĞI MALUM OLMAYAN SÖYLENMEYEN SİSMİK KAYITLARI DURUYORSA İNCELENMELİ-- YAZIK BU VATANA
+90 (553) 313 94 23