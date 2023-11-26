Batı medyası yine şaşırtmadı! İnsanlık dışı katliama İngiliz The Times'tan büyük skandal manşet: Netanyahu'ya yol haritası

İNGİLİZ MEDYASI SİYONİSTLER KADAR ÜZGÜN! Katil İsrail'in Hamas karşısında çaresizliği, kara harekatı yapamaması ve ateşkes İngilizleri çok üzdü. İngiliz Times gazetesi yaşananlar hakkında "İsrail 50 gün sonra savaşın kontrolünü kaybetti" başlıklı bir haber yayınladı. Haberde 50 gündür İsrail'in 500 bin askeriyle (Yedekler dahil) kabaca 25 bin kişilik Hamas'a karşı savaştığı hatırlatıldı. Ateşkes ne kadar sürerse sürsün, İsrail ordusu (IDF) bu arayı askerlerini yeniden konuşlandırmak, istihbarat tablosunu iyileştirip saldırılarını planlayacak. Hamas için de benzer bir şey söylemek mümkün. Hamas'ın 20'ye yakın ABD'liyi rehin aldığı biliniyor. Bu ateşkes süreci boyunca ABD'ye adeta "kanca" takan Hamas, bir sonraki ateşkesin gerçekleşmesi için bu kozuna güveniyor. GÜNEYDEKİ SİVİLLER İŞGALİ ENGELLİYOR İsrail ordusunun Gazze'nin güneye ilerlemesi çok daha büyük sorunları beraberinde getirecek. Bölgede hem Birleşmiş Milletlere ait kamplar hem de Gazzeli sivil nüfusu oldukça yüksek. İsrail güneydeki sivillere her ne kadar bölgeyi terk etmeleri yönünde çağrıda bulunsa da uzmanlar bu durumun imkansız olduğunu söylüyor. Nüfusun yoğun olması nedeniyle de kara harekatının devam etme olasılığı epey düşüyor. KATİL İSRAİL'İN ACI GERÇEĞİ "Tel Aviv için acı gerçek" ifadesinin kullanıldığı haberde savaş olarak ilan edilen saldırılarda her şeyin ters gittiği yazıldı.