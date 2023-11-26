2023-11-26 19:59:36 Batı medyası yine şaşırtmadı! İnsanlık dışı katliama İngiliz The Times'tan büyük skandal manşet: Netanyahu'ya yol haritası
Bebek katili İsrail'in Gazze'deki insanlık dışı sivil katliamı 4 günlük ateşkes ilan edilmesine rağmen bitmek bilmiyor. İngiliz The Times gazetesinden bir örnek daha geldi. Tetikçi gazete Times, İsrail’in Hamas karşısında çaresizliği, kara harekatı yapamaması ve ateşkes nedeniyle oldukça üzgün...Times, katil lider Netanyahu'ya yol göstermeyi ihmal etmedi..