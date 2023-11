Batı medyası yine şaşırtmadı! İnsanlık dışı katliama İngiliz The Times'tan büyük skandal manşet: Netanyahu'ya yol haritası

İşgalci İsrail'in Gazze'deki insanlık dışı sivil katliamı 4 günlük ateşkes ilan edilmesine rağmen bitmek bilmiyor. Batı medyasının katliam yanlısı tutumuna İngiliz The Times gazetesinden bir örnek daha geldi. Tetikçi gazete Times, İsrail’in Hamas karşısında çaresizliği, kara harekatı yapamaması ve ateşkes nedeniyle oldukça üzgün... The Times, "İsrail 50 gün sonra savaşın kontrolünü kaybetti" başlığını attığı haberinde her şeyin İsrail için ters gittiğini yazdı. Times, katil lider Netanyahu'ya yol göstermeyi de ihmal etmedi. Katil İsrail 7 Ekim'den bu yana Gazze'de dünyanın gözü önünde resmen soykırım yapıyor. Batı ise katliama göz yumuyor. 4 günlük ateşkese rağmen İsrail hala Gazze'de saldırılarda bulunmaya devam ediyor.