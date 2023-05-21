Batı medyası günah çıkartıyor! Herkesle konuşabilen tek lider

DÜNYA ÇAPINDA ETKİ Uzman görüşlerine yer verilen haberde "Türk seçmeni bir hafta sonra cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gittiğinde, sonuçlar dünya çapında dalgalar yaratacak" ifadesi kullanıldı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk turu rakibinin tersine çevirmesi zor bir liderlikle tamamladığı vurgulandı. Söz konusu analizde Avrupa Birliği'nin eski dış politika şefi Baroness Ashton'un da sözlerine yer verildi. "Türkiye'deki demokratik sürecin, bulunduğu konum itibarıyla Avrupa'dan Asya'ya kadar, hatta en nihayetinde hepimizin içinde bulunduğu küresel şartlara etkisi olacak" diyen Ashton, "Ukrayna işgalinden bu yana Türkiye, değerli bir diplomatik aracı olarak konumunu sağlamlaştırdı. Savaşan ülkeler arasındaki görüşmeleri kolaylaştırdı ancak gerçek atılımı tahıl anlaşması ile yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ve ABD Başkanı Joe Biden'dan Rusya Devlet Başkanı Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi'ye kadar herkesle iletişim kanallarını açık tutuyor" ifadelerini kullandı.