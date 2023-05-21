Batı medyası günah çıkartıyor! Herkesle konuşabilen tek lider

MUHALEFETİN ÇARESİZLİĞİ BÜYÜYOR Dünya basınındaki haberlerde bir yandan da 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 14 Mayıs'tan sonraki dönüşümüne dikkat çekilmeye devam ediyor. Kılıçdaroğlu'nun ilk tur sonuçlarına kadar yumuşak bir söylem benimsediğine vurgu yapılan haberlerde bu durumun değişmeye başladığı kaydedildi. TAGESSPİEGEL / ALMANYA: "Batı, Kılıçdaroğlu hakkında yanıldı mı?" başlıklı haber yayımlandı. "İlk turda kalp işaretleriyle demokratik ve barışçıl bir Türkiye için kampanya yürüten CHP'nin adayı, şimdi mültecilere yönelik sert sözler kullanıyor. Batı'da birçok kişi Kılıçdaroğlu'nun bizi hayal kırıklığına uğratıp uğratmayacağını merak ediyor" denildi. CNBC / ABD: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk turdaki başarısının muhalefeti sersemlettiğini belirterek Türkiye'nin dünya için önemine vurgu yaptı. FT: "Çaresiz muhalefet milliyetçilik kartına sarıldı" başlığını attı. FINANCIAL TIMES / İNGİLTERE: "Türkiye'nin 'çaresiz' muhalefeti milliyetçi kartını oynuyor" başlığı ile okuyucularının karşısına çıktı. ZEIT / ALMANYA: Kılıçdaroğlu'nun ikinci turda oy toplayabilmek için 'sağcı sloganlar' attığını belirtilerek "Artık kalpler ve yumuşak söylemler yok" başlığı atıldı. LE FIGARO / FRANSA: "Kılıçdaroğlu'nun alışılmadık derecede sert bir üslupla dile getirdiği vaat, sandıktan üçüncü olarak çıkan Sinan Oğan'ı destekleyen seçmenlere verilmiş bir mesaj gibi görünüyor" ifadesini kullandı.