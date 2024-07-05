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Batı kendini bir kez daha ispatladı! Merih'e ağır ceza diğerlerine torpil geçtiler

2024-07-05 19:54:41
Batı kendini bir kez daha ispatladı! Merih'e ağır ceza diğerlerine torpil geçtiler

UEFA, siyasi ve ideolojik davranışlar sergileyen, çetnik selamı veren futbolcuların eylemlerini bile para cezası ile geçiştirirken EURO 2024'TE Avusturya maçındaki bozkurt hareketi nedeniyle milli futbolcu Merih Demiral'a ağır bir ceza vererek bir skandala imza attı.

#1
Foto - Batı kendini bir kez daha ispatladı! Merih'e ağır ceza diğerlerine torpil geçtiler

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF), A Milli Takım oyuncusu Merih Demiral'ın eliyle bozkurt işareti yapması nedeniyle açılan soruşturmayla ilgili hazırlanan savunma dosyasını UEFA'ya iletmesi ve dosyada, daha önce yaşanmış çok sayıda örneğe yer verip, bozkurt işaretinin Anadolu, Orta Asya ve dünyanın birçok yerindeki Türk kökenli halkların 1000 yıllık simgesi olduğunu öne çıkarmasına rağmen ay-yıldızlı futbolcu, UEFA'dan 2 maç ceza aldı.

#2
Foto - Batı kendini bir kez daha ispatladı! Merih'e ağır ceza diğerlerine torpil geçtiler

BELLİNGHAM'A ERTELEMELİ 1 MAÇ CEZA UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu (CEDB), EURO 2024'te gol sevinci sırasında etik davranış kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturma açılan İngiliz futbolcu Jude Bellingham'ı ise temel terbiye kurallarını ihlal ettiği için 30 bin avro para ve ertelemeli olarak bir UEFA müsabakasından men cezasına çarptırdı. İngiltere Futbol Federasyonuna da taraftarının çıkardığı kargaşa nedeniyle 10 bin, havai fişek yakıldığı için de 1 bin avro para cezası verildi.

#3
Foto - Batı kendini bir kez daha ispatladı! Merih'e ağır ceza diğerlerine torpil geçtiler

ÇETNİK SELAMINA PARA CEZASI UEFA, daha önce Sırp milliyetçileri tarafından kullanılan bir selam çeşidi olan çetnik selamı nedeniyle bazı Sırp futbolculara ya hiç ceza vermedi ya da sadece para cezası uyguladı. UEFA'nın üst kuruluşu FIFA da Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nda Sırbistan'ın Kosta Rika ile oynadığı maçta attığı frikik golünün ardından çetnik selamı veren Aleksander Kolarov'a ceza vermedi. Yine Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Sırbistan'ın Arnavutluk'u 2-0 yendiği maçta Aleksander Kolarov'un attığı gol sonrası Dusko Tosic'in verdiği çetnik selamı, UEFA tarafından cezasız kaldı. Sırbistan'ın geçen yıl Karadağ'ı 3-1 yendiği Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu maçında da Dusan Tadic çetnik selamı vermiş, UEFA'dan herhangi bir men cezası almamıştı. Sırp zaferini temsil eden çetnik selamı, Bosna Savaşı sırasında, ırkçı Sırp çetelerinin Boşnak Müslüman aileleri öldürdükten sonra serçe ve yüzük parmaklarını kesmelerinin simgesi olarak yapılıyor.

#4
Foto - Batı kendini bir kez daha ispatladı! Merih'e ağır ceza diğerlerine torpil geçtiler

PUTİN TİŞÖRTÜNE MADDİ YAPTIRIM Lokomotiv Moskova'nın Rus futbolcusu Dmitry Tarasov, 16 Şubat 2016'da UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Fenerbahçe ile oynanan ilk maçta üzerinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in fotoğrafının bulunduğu tişört giydiği gerekçesiyle para cezası aldı. Fenerbahçe'nin sahasında Lokomotiv Moskova'yı 2-0 yendiği karşılaşmanın ardından formasını çıkararak Putin fotoğraflı ve Rusça "En nazik başkan" yazılı tişörtünü gösteren Tarasov'a 5 bin avro para cezası verildi. Açıklamada, futbolcuların müsabaka yönetmeliği gereği maçlar sırasında politik, dini veya reklam amaçlı mesajlar içeren eşyaları gözle görülür şekilde kullanması halinde cezalandırıldığı hatırlatıldı.

#5
Foto - Batı kendini bir kez daha ispatladı! Merih'e ağır ceza diğerlerine torpil geçtiler

SHAQİRİ VE XHAKA MEN EDİLMEDİ FIFA, 2018 Dünya Kupası'nda oynanan Sırbistan-İsviçre maçında yaşananlar nedeniyle iki tarafa da para cezası verdi. E Grubu'nda 22 Haziran'da oynanan ve İsviçre'nin 2-1 kazandığı maçta yaşananlar nedeniyle FIFA, İsviçre forması giyen Arnavut asıllı futbolcular Xherdan Shaqiri ve Granit Xhaka ile takım kaptanı Stephan Lichtsteiner'ın yanı sıra dönemin Sırbistan Futbol Federasyonu (FSS) Başkanı Slavisa Kokeza ve dönemin teknik direktörü Mladen Krstajic hakkında başlatılan disiplin soruşturmasının cezalarını açıklamış ve attıkları gollerden sonra Arnavutların sembolü olan çift başlı kartal hareketi yapan Shaqiri ve Xhaka'ya 10'ar bin, Lichtsteiner'e 5 bin, maç sonrasındaki açıklamaları nedeniyle Kokeza ve Krstajic'e 5'er bin ve taraftarların uygunsuz davranışları nedeniyle FSS'ye de 54 bin İsviçre frangı ceza vermişti. FIFA'dan verilen cezalar öncesi yapılan açıklamada, Xhaka ve Shaqiri'nin yaptığı gol sevincinin "siyasi içerikte" olduğu ifade edilmiş ve bu nedenle disiplin soruşturması başlatıldığı kaydedilmişti. Kosova, 17 Şubat 2008'de Sırbistan'dan ayrılarak tek taraflı bağımsızlığını ilan etse de Sırbistan, 116 ülke tarafından bağımsız devlet olarak tanınan Kosova'yı hala kendi toprak parçası olarak görmeye devam ediyor. Bu nedenle Kosova asıllı Arnavutlar Shaqiri ve Xhaka'nın gol sevinci ve Shaqiri'nin kramponunda Kosova bayrağı bulunması Sırp kamuoyunda büyük tepkiye neden olmuştu.

#6
Foto - Batı kendini bir kez daha ispatladı! Merih'e ağır ceza diğerlerine torpil geçtiler

GUARDİOLA'NIN GÖĞSÜNDEKİ SARI KURDALE Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Katalanların bağımsızlığı için kampanya yürüten tutuklu aktivist ve politikacıları desteklemek adına maçlarda göğsüne sarı kurdele takıyordu. İspanyol teknik adam da siyasi mesaj verdiği gerekçesiyle bu hareketinden dolayı para cezası ödedi. İngiltere Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Katalonya referandumunun ardından cezaevine giren politikacılara destek vermek amacıyla sarı kurdele takan 47 yaşındaki Katalan teknik adama, kuralları ihlal ettiği için her maç için 20 bin pound (Yaklaşık 107 bin TL) para cezası verdi.

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