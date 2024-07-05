Batı kendini bir kez daha ispatladı! Merih'e ağır ceza diğerlerine torpil geçtiler

SHAQİRİ VE XHAKA MEN EDİLMEDİ FIFA, 2018 Dünya Kupası'nda oynanan Sırbistan-İsviçre maçında yaşananlar nedeniyle iki tarafa da para cezası verdi. E Grubu'nda 22 Haziran'da oynanan ve İsviçre'nin 2-1 kazandığı maçta yaşananlar nedeniyle FIFA, İsviçre forması giyen Arnavut asıllı futbolcular Xherdan Shaqiri ve Granit Xhaka ile takım kaptanı Stephan Lichtsteiner'ın yanı sıra dönemin Sırbistan Futbol Federasyonu (FSS) Başkanı Slavisa Kokeza ve dönemin teknik direktörü Mladen Krstajic hakkında başlatılan disiplin soruşturmasının cezalarını açıklamış ve attıkları gollerden sonra Arnavutların sembolü olan çift başlı kartal hareketi yapan Shaqiri ve Xhaka'ya 10'ar bin, Lichtsteiner'e 5 bin, maç sonrasındaki açıklamaları nedeniyle Kokeza ve Krstajic'e 5'er bin ve taraftarların uygunsuz davranışları nedeniyle FSS'ye de 54 bin İsviçre frangı ceza vermişti. FIFA'dan verilen cezalar öncesi yapılan açıklamada, Xhaka ve Shaqiri'nin yaptığı gol sevincinin "siyasi içerikte" olduğu ifade edilmiş ve bu nedenle disiplin soruşturması başlatıldığı kaydedilmişti. Kosova, 17 Şubat 2008'de Sırbistan'dan ayrılarak tek taraflı bağımsızlığını ilan etse de Sırbistan, 116 ülke tarafından bağımsız devlet olarak tanınan Kosova'yı hala kendi toprak parçası olarak görmeye devam ediyor. Bu nedenle Kosova asıllı Arnavutlar Shaqiri ve Xhaka'nın gol sevinci ve Shaqiri'nin kramponunda Kosova bayrağı bulunması Sırp kamuoyunda büyük tepkiye neden olmuştu.