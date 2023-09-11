Başvurular başladı bile! Ayda sadece 3 bin 462 TL ödeyerek ev sahibi olun! İşte şartlar

Ev sahibi olmak isteyenler bu fırsatı sakın kaçırmasın. Ayda yalnızca 3.462 TL ödeme yaparak konut sahibi olabilirsiniz. Uygun fiyatlı taksitler ile satışa sunulan konutlar için 42 ilde çalışmalar başlatıldı. Uygun fiyatlı konut satışı için başvuruları sakın kaçırmayın. İşte tüm detaylar… Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından satışa çıkarılan konutlar vatandaşların dikkatinde yer alıyor. Artan konut fiyatlarına yetişemeyen milyonlarca kişi uygun fiyatlı konut almanın yollarını arıyor. TOKİ tarafından başlatılan konut projeleri 42 ilde satışa çıkarıldı. Ayda sadece 3.462 TL ödeme yaparak konut sahibi olabilirsiniz. İşte tüm detaylar…