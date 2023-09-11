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Başvurular başladı bile! Ayda sadece 3 bin 462 TL ödeyerek ev sahibi olun! İşte şartlar

2023-09-11 11:09:21
Başvurular başladı bile! Ayda sadece 3 bin 462 TL ödeyerek ev sahibi olun! İşte şartlar

Ev sahibi olmak isteyenler bu fırsatı sakın kaçırmasın. Ayda yalnızca 3.462 TL ödeme yaparak konut sahibi olabilirsiniz. Uygun fiyatlı taksitler ile satışa sunulan konutlar için 42 ilde çalışmalar başlatıldı. Uygun fiyatlı konut satışı için başvuruları sakın kaçırmayın. İşte tüm detaylar… Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından satışa çıkarılan konutlar vatandaşların dikkatinde yer alıyor. Artan konut fiyatlarına yetişemeyen milyonlarca kişi uygun fiyatlı konut almanın yollarını arıyor. TOKİ tarafından başlatılan konut projeleri 42 ilde satışa çıkarıldı. Ayda sadece 3.462 TL ödeme yaparak konut sahibi olabilirsiniz. İşte tüm detaylar…

#1
Foto - Başvurular başladı bile! Ayda sadece 3 bin 462 TL ödeyerek ev sahibi olun! İşte şartlar

Artan konut fiyatları sonrasında ev sahibi olmaktan neredeyse imkansız bir hal aldı. Uygun fiyatlı konut kampanyaları ile sık sık gündemde yer alan TOKİ 42 ilde yeni konutlarının satışa çıkarıyor. Aylık 3462 TL taksit seçeneği ile ev satışı yapılacağı duyuruldu. 1+1, 2+1 ve 3+1 ev seçenekleri ile çeşitlilik sunan TOKİ resmi internet sitesi üzerinden başvuruları başlattı. TOKİ uygun fiyatta konu seçenekleri ile ev sahibi yapmaya devam ediyor. Birçok ilde yeni projeler için düğmeye basan TOKİ, 3.462 TL’lik taksit seçeneği sunuyor.

#2
Foto - Başvurular başladı bile! Ayda sadece 3 bin 462 TL ödeyerek ev sahibi olun! İşte şartlar

TOKİ'nin konut satışı yapacağı iller şunlardır: • Adana • Afyonkarahisar • Aksaray • Ankara • Balıkesir • Batman • Bitlis • Bolu • Burdur • Bursa • Çorum • Denizli • Edirne • Elazığ • Eskişehir • Isparta • İstanbul • İzmir • Karabük • Kars • Kastamonu • Kayseri • Kırıkkale • Kırşehir • Kocaeli • Konya • Kütahya • Manisa • Mersin • Niğde • Osmaniye • Rize • Sakarya • Siirt • Sivas • Şanlıurfa • Tekirdağ • Tokat • Trabzon • Uşak • Yozgat • Zonguldak

#3
Foto - Başvurular başladı bile! Ayda sadece 3 bin 462 TL ödeyerek ev sahibi olun! İşte şartlar

TOKİ uygun fiyatlı konut satışları ile adından sıkça söz ettiriyor. En düşük 554 bin TL'lik konut fiyatı bulunduğu belirtilirken vatandaşlardan peşinat olarak %'lik ödeme alınacak. Ödemelerden kalan tutarım 20 ay vade seçeneği ile TOKİ'ye ödeneceği bildirildi. Satışlar kapsamında 1+1, 2+1 ve 3+1 konut seçenekleri bulunuyor.

#4
Foto - Başvurular başladı bile! Ayda sadece 3 bin 462 TL ödeyerek ev sahibi olun! İşte şartlar

TOKİ konut başvurusunda bulunacak kişilerden istenen özellikler şu şekildedir: 18 yaşını doldurmuş olması, Açık artırmaya katılmak için belirli bir ücret ödemesi,(Ücretler muhammen göre farklılık gösterebilir.) • Muhammen bedeli 999.999 TL'ye kadar olanlar için 50.000 TL, • Muhammen bedeli 1.000.000 – 1.999.999 TL arasındakiler için 100.000 TL, • Muhammen bedeli 2.000.000 TL ve üstünde olanlar için 200.000 TL.

#5
Foto - Başvurular başladı bile! Ayda sadece 3 bin 462 TL ödeyerek ev sahibi olun! İşte şartlar

Başvuruda istenen diğer evraklar ise şunlardır: • T.C. Kimlik Kartı veya fotoğraflı nüfus cüzdanı, • Tüzel kişiler için vergi numarası, • Vekaleten yürütülecek işlemlere ilişkin vekaletname. TOKİ tarafından sunan uygun fiyatlı konut başvuruları için TOKİ resmi internet sitesinden yararlanabilirsiniz.

#6
Foto - Başvurular başladı bile! Ayda sadece 3 bin 462 TL ödeyerek ev sahibi olun! İşte şartlar

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