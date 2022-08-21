Başvuran yararlanıyor! Prim eksiği olanları ilgilendiriyor, şartlar belli oldu

Emekli olmak için yaş ve yıl şartını tamamlayan ancak prim günü eksik olanlara SGK tarafından toplu ödeme yapılıyor. Başvuru yapan kişiler ödenmiş olan primlerini toplu olarak alabiliyor. Böylece çalışma günü az olan ve emeklilik imkanı bulunmayanlar Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan toplu para ödemesi alabiliyor. Emeklilik için daha az priim eksiği bulunanlara ise ‘borçlanma’, ‘borçları yapılandırma’ ve ‘hizmet tespit davası’ile emeklilik yolu açılıyor. Peki kimler borçlanma ve hizmet tespit davası yolu ile emekli olabilir? İşte konunun detayları...