Başörtüsü çözümüne "sapkınlık" şartı... Muhalefetin kirli oyunu ortaya çıktı

TBMM Anayasa Komisyonu, Türkiye'nin en önemli sorunlarından biri olan ve milyonlarca kadını mağdur eden başörtüsü yasaklarının bir daha geri gelmesini önleyecek anayasa değişikliği için düğmeye bastı. 60 yıllık mağduriyete son verecek olan anayasa değişikliği için görüşmeler başladı. Muhalefet ise "örtülü" bir oyunla "evet" der gibi görünüp yine ipe un sermeye hazırlanıyor. Başörtüsü konusunda "varız" deyip aileyi koruyacak ve LGBT sapkınlığını durduracak olan düzenlemeye "yok" çekmek üzerine bir oyun kurguladı.