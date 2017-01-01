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Başkent'te, kontrolden çıkan kamyon 9 aracı biçti

  • Başkent Ankara'da kontrolden çıkan bir kamyon 9 aracı biçti. Kazada şoför ve muavini yaralandı.

  • Ankara'da freni patladığı iddia edilen bir kamyon, 9 aracı ezdikten sonra güçlükle durabildi.

  • Olay, Ankara’nın Keçiören ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen kamyon sürücüsü, Ergenekon Caddesi üzerinde seyir halindeyken biranda freninin boşaldığını fark etti.

  • O anda panikleyen şoför muavini kamyondan atlarken, hızla yokuş aşağı inen kamyon, park halindeki 8 araça çarptı. Ardından başka bir araca çarpan kamyon, lastiklerinin kopması sonucu durabildi.

  • Kamyondan atlaması sonucu yaralanan muavin ile şoför, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Öte yandan, kazada çok sayıda araç kullanılamaz hale geldi. Kazayı gören bir vatandaş ise “Kamyon otobüsün yanından süratle geçti. Aşağı doğru indikten sonra büyük bir gürültü sesi geldi. Allah’tan okul veya işçi saati değildi. Şoför muavini yaralandı. Oda zaten kamyondan atlamış. Kamyon da aşağıda durmuş. Freni büyük ihtimalle patlamış çünkü yerlerde hiç iz yok” dedi. Kazanın yaşandığı sokakta güvenlik önlemleri alan polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme başlattı.

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