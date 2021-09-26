Başkentte "klasik araba" şöleni

Araç sahiplerinden Orhan Gürkan da heyecanını dile getirerek, "Ben Amerikan arabalarını çok seviyorum. Üstleri, kaportaları, motor sesleri beni etkiliyor. Burada güzel dostluklar da kuruyoruz. Bu araç 1976 model Buick Regal markalı araba. Yılına göre hemen hemen her şeyi var. Kliması, elektrikli koltuğu var ve otomatik vitesli bir araba. Sürüşü çok keyifli bir araba." diye konuştu.