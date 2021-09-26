  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Hayat-Aktüel
29
Başkentte

2021-09-26 16:46:46
Başkentte "klasik araba" şöleni

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen City Ralli Ankara, klasik araba tutkunlarını bir araya getirdi.

#1
Foto - Geleneksel Sporlar Gençlik ve Spor Kulübünün Çankaya'da bulunan alanında Riders Brothers Otomobil Kulübü tarafından gerçekleştirilen etkinliğe birbirinden renkli ve farklı birçok modelin bulunduğu 40 klasik otomobil katıldı.

Geleneksel Sporlar Gençlik ve Spor Kulübünün Çankaya'da bulunan alanında Riders Brothers Otomobil Kulübü tarafından gerçekleştirilen etkinliğe birbirinden renkli ve farklı birçok modelin bulunduğu 40 klasik otomobil katıldı.

#2
Foto - Çeşitli etkinliklerin düzenlendiği organizasyonla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulunan Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkan Vekili ve Geleneksel Sporlar Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Hadi Turus, şunları kaydetti:

Çeşitli etkinliklerin düzenlendiği organizasyonla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulunan Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkan Vekili ve Geleneksel Sporlar Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Hadi Turus, şunları kaydetti:

#3
Foto -

"Federasyon olarak geçmişin ihtişamını geleceği taşımakla yükümlüyüz. Burada klasik araçların olması, böyle bir toplulukla geçmişin ihtişamını geleceğe nasıl taşıyabilirizin, peşine düşüyoruz. Klasik araçlarla, bizim cins atlarımızla birlikte sergilemek istedik. Bu sene 3. kez bu organizasyon düzenleniyor. Böyle bir organizasyona ev sahipliğini yaptığımız için mutluyuz.

#4
Foto - Gençlerimizin, çocuklarımızın, kendi geçmişiyle barışık yaşaması için mücadele ediyoruz. Geleneksel oyunlarla çocuklarımızı burada geliştirmek istiyoruz. 32 dönümlük bir alanda doğayla iç içeyiz. Geçmişte neler yaşanmış, tarihimizin nasıl bir altyapısı var onu gösteriyoruz. Klasik arabaları bir aşk olduğunu biliyoruz. Biz bu aşkın devam edip sürdürülebilir olması için birlikte hareket etmek istedik.

Gençlerimizin, çocuklarımızın, kendi geçmişiyle barışık yaşaması için mücadele ediyoruz. Geleneksel oyunlarla çocuklarımızı burada geliştirmek istiyoruz. 32 dönümlük bir alanda doğayla iç içeyiz. Geçmişte neler yaşanmış, tarihimizin nasıl bir altyapısı var onu gösteriyoruz. Klasik arabaları bir aşk olduğunu biliyoruz. Biz bu aşkın devam edip sürdürülebilir olması için birlikte hareket etmek istedik."

#5
Foto - Ailelerin çocuklarıyla Geleneksel Sporlar Gençlik ve Spor Kulübüne gelerek gönül rahatlığıyla vakit geçirdiğini vurgulayan Turus,

Ailelerin çocuklarıyla Geleneksel Sporlar Gençlik ve Spor Kulübüne gelerek gönül rahatlığıyla vakit geçirdiğini vurgulayan Turus, "Hem Dünya Etnospor Konfederasyonu hem de Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu olarak böyle bir yer oluşturduk. Biz geleneksel oyunlarımızı burada icra edebiliyoruz. Buna vesile olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Sayın Necmettin Bilal Erdoğan ve Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı'ya da teşekkür ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

#6
Foto - Riders Brothers Otomobil Kulübü Başkanı Deha Soycan da güzel bir havada organizasyonu düzenlediklerini belirterek,

Riders Brothers Otomobil Kulübü Başkanı Deha Soycan da güzel bir havada organizasyonu düzenlediklerini belirterek, "City Ralli'yi eğlence için düzenliyoruz. 40 araçla sınırlamamızın nedeni organizasyonun gerekliliğiyle ilgili. Çok uzun sürüyor. 5-6 durakta oyunlar oynanıyor. Bu yüzden 40 araçla sınırlıyoruz. Topluluk olarak burada olmaktan mutluyuz." dedi.

#7
Foto - Araç sahiplerinden Orhan Gürkan da heyecanını dile getirerek,

Araç sahiplerinden Orhan Gürkan da heyecanını dile getirerek, "Ben Amerikan arabalarını çok seviyorum. Üstleri, kaportaları, motor sesleri beni etkiliyor. Burada güzel dostluklar da kuruyoruz. Bu araç 1976 model Buick Regal markalı araba. Yılına göre hemen hemen her şeyi var. Kliması, elektrikli koltuğu var ve otomatik vitesli bir araba. Sürüşü çok keyifli bir araba." diye konuştu.

#8
Foto - Organizasyona 6 yıl önce aldığı araçla katılana Evren Yılmaz ise

Organizasyona 6 yıl önce aldığı araçla katılana Evren Yılmaz ise "Burada bir birleşme partisi tadında bir organizasyon yapılıyor. Pandemiden dolayı ara verilmişti. Aşılardan dolayı rahatlığa kavuştuk biraz. Opel marka 1978 model bir arabamla buradayım. 5-6 yıldır bende. Biraz toparlamaya çalıştım. Klasik araba zevk meselesi. Kimisi toparlanmış alıyor kimisi sanayi de zaman geçirmeyi seviyor. Bunun için de zaman, emek ve bütçe gerekiyor." ifadelerini kullandı.

#9
Foto - İşte klasik araba şöleninden görüntüler...

İşte klasik araba şöleninden görüntüler...

#10
Foto - İşte klasik araba şöleninden görüntüler...

İşte klasik araba şöleninden görüntüler...

#11
Foto - İşte klasik araba şöleninden görüntüler...

İşte klasik araba şöleninden görüntüler...

#12
Foto - İşte klasik araba şöleninden görüntüler...

İşte klasik araba şöleninden görüntüler...

#13
Foto - İşte klasik araba şöleninden görüntüler...

İşte klasik araba şöleninden görüntüler...

#14
Foto - İşte klasik araba şöleninden görüntüler...

İşte klasik araba şöleninden görüntüler...

#15
Foto - İşte klasik araba şöleninden görüntüler...

İşte klasik araba şöleninden görüntüler...

#16
Foto - İşte klasik araba şöleninden görüntüler...

İşte klasik araba şöleninden görüntüler...

#17
Foto - İşte klasik araba şöleninden görüntüler...

İşte klasik araba şöleninden görüntüler...

#18
Foto - İşte klasik araba şöleninden görüntüler...

İşte klasik araba şöleninden görüntüler...

#19
Foto - İşte klasik araba şöleninden görüntüler...

İşte klasik araba şöleninden görüntüler...

#20
Foto - İşte klasik araba şöleninden görüntüler...

İşte klasik araba şöleninden görüntüler...

#21
Foto - İşte klasik araba şöleninden görüntüler...

İşte klasik araba şöleninden görüntüler...

#22
Foto - İşte klasik araba şöleninden görüntüler...

İşte klasik araba şöleninden görüntüler...

#23
Foto - İşte klasik araba şöleninden görüntüler...

İşte klasik araba şöleninden görüntüler...

#24
Foto - İşte klasik araba şöleninden görüntüler...

İşte klasik araba şöleninden görüntüler...

#25
Foto - İşte klasik araba şöleninden görüntüler...

İşte klasik araba şöleninden görüntüler...

#26
Foto - İşte klasik araba şöleninden görüntüler...

İşte klasik araba şöleninden görüntüler...

#27
Foto - İşte klasik araba şöleninden görüntüler...

İşte klasik araba şöleninden görüntüler...

#28
Foto - İşte klasik araba şöleninden görüntüler...

İşte klasik araba şöleninden görüntüler...

Milli hava savunma sistemi HİSAR'da heyecanlandıran gelişme! Teslimat tarihi belli oldu
Teknoloji

Milli hava savunma sistemi HİSAR'da heyecanlandıran gelişme! Teslimat tarihi belli oldu

"HİSAR-O+ Orta İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi"nin teslimat tarihi güncellendi. Sistem bu yıl içerisinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) ..
Nefesler tutuldu! Kuruluş Osman'ın yeni sezon tanıtımı yayınlandı
Medya

Nefesler tutuldu! Kuruluş Osman'ın yeni sezon tanıtımı yayınlandı

Güçlü oyuncu kadrosuyla yeni sezona bomba gibi girmeye hazırlanan ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın 3. sezonundan ilk tanıt..
Bakan Varank açıkladı! ‘Türkiye bu programları devreye sokuyor’
Teknoloji

Bakan Varank açıkladı! ‘Türkiye bu programları devreye sokuyor’

Türkiye yazılım ekosistemi bünyesinde büyük adımlar atıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yazılımcı sayısının mutlaka arttırılm..
İtalyan analistten çok konuşulacak sözler: Türkiye bunu yaparsa süper güç olur
Gündem

İtalyan analistten çok konuşulacak sözler: Türkiye bunu yaparsa süper güç olur

İtalyan Analist Daniele Santoro, "Türkiye Ege ve Doğu Akdeniz'de Mavi Vatan'ı gerçekleştirirse tam bir süper güç olur" dedi.
'Aşı karşıtı değilim' diyen Fatih Erbakan'dan dikkat çeken açıklamalar
Siyaset

'Aşı karşıtı değilim' diyen Fatih Erbakan'dan dikkat çeken açıklamalar

Koronavirüs aşısına dair çıkışlarıyla dikkat çeken Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Akit TV'de önemli açıklamalarda bulund..
İsmailağa Cemaati'nin acı kaybı! Fahrettin Başeğmez vefat etti
Aktüel

İsmailağa Cemaati'nin acı kaybı! Fahrettin Başeğmez vefat etti

İsmailağa Camii sosyal medya hesabından, Fahrettin Başeğmez'in vefat ettiği duyuruldu.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay