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Başkent güne kar ile başladı

2022-02-04 07:20:43
Başkent güne kar ile başladı

Ankara'da gece boyunca devam eden yağmur sabahın erken saatlerinde yerini kara bıraktı.

#1
Foto - Kent genelinde etkili olan kar sonrası Dikmen, Keklikpınarı, İncek, Oran gibi yüksek rakımlı yerler beyaza büründü.

Kent genelinde etkili olan kar sonrası Dikmen, Keklikpınarı, İncek, Oran gibi yüksek rakımlı yerler beyaza büründü.

#2
Foto - Ankara Büyükşehir Belediyesine ait kar küreme ve tuzlama araçları ana cadde ve sokaklarda çalışma yaparken ana arterlerdeki ulaşımda herhangi bir sorun yaşanmadı.

Ankara Büyükşehir Belediyesine ait kar küreme ve tuzlama araçları ana cadde ve sokaklarda çalışma yaparken ana arterlerdeki ulaşımda herhangi bir sorun yaşanmadı.

#3
Foto - Karın kent merkezinde saat 11.00'e kadar etkisini sürdüreceğini belirten yetkililer, kış şartlarına elverişli olmayan ve kar lastikleri bulunmayan araçlarla yola çıkılmaması tavsiyesinde bulundu.

Karın kent merkezinde saat 11.00'e kadar etkisini sürdüreceğini belirten yetkililer, kış şartlarına elverişli olmayan ve kar lastikleri bulunmayan araçlarla yola çıkılmaması tavsiyesinde bulundu.

#4
Foto - Belediye ekipleri sabahın ilk saatlerinde yollarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çalışmalarına devam ediyor.

Belediye ekipleri sabahın ilk saatlerinde yollarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çalışmalarına devam ediyor.

#5
Foto - Ankara'dan manzaralar...

Ankara'dan manzaralar...

#6
Foto - Ankara'dan manzaralar...

Ankara'dan manzaralar...

#7
Foto - Ankara'dan manzaralar...

Ankara'dan manzaralar...

#8
Foto - Ankara'dan manzaralar...

Ankara'dan manzaralar...

#9
Foto - Ankara'dan manzaralar...

Ankara'dan manzaralar...

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