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Başkent Ankara'da caddeleri sel bastı

2021-06-10 04:06:16
Başkent Ankara'da caddeleri sel bastı

Ankara'nın Mamak ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan yağış nedeniyle sel meydana geldi.

#1
Foto - Yağışlı havanın etkisiyle trafikte büyük aksaklıklar meydana gelirken, küçük çaplı su baskınları da yaşandı.

Yağışlı havanın etkisiyle trafikte büyük aksaklıklar meydana gelirken, küçük çaplı su baskınları da yaşandı.

#2
Foto - Başkent'ten gelen görüntülerde, caddelerin ve sokakların sular altında kaldığı görüldü.

Başkent'ten gelen görüntülerde, caddelerin ve sokakların sular altında kaldığı görüldü.

#3
Foto - Sel nedeniyle yollarda mahsur kalan sürücüler ilerlemeye çalışsa da başarılı olamadı.

Sel nedeniyle yollarda mahsur kalan sürücüler ilerlemeye çalışsa da başarılı olamadı.

#4
Foto - Sokaklar ve caddelerin suya gömüldüğü yerlerde ise araçlar sele teslim olarak sürüklendi.

Sokaklar ve caddelerin suya gömüldüğü yerlerde ise araçlar sele teslim olarak sürüklendi.

#5
Foto - Altındağ ilçesinde ise sel olmamasına rağmen hava koşulları, vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Altındağ ilçesinde ise sel olmamasına rağmen hava koşulları, vatandaşlara zor anlar yaşattı.

#6
Foto - Araçlar kadar yayaların da olumsuz etkilendiği yağmurda, sel suları vatandaşları mağdur etti.

Araçlar kadar yayaların da olumsuz etkilendiği yağmurda, sel suları vatandaşları mağdur etti.

#7
Foto - Meteoroloji'nin tahminlerine göre sağanak yağış, Ankara ve çevresinde etkisini sürdürecek.

Meteoroloji'nin tahminlerine göre sağanak yağış, Ankara ve çevresinde etkisini sürdürecek.

#8
Foto - Öte yandan Vali Vasip Şahin, yaptığı açıklamada, gün içerisinde kısa süreli etkili olan sağanağın yer yer sel ve su baskınlarına neden olduğunu söyledi.

Öte yandan Vali Vasip Şahin, yaptığı açıklamada, gün içerisinde kısa süreli etkili olan sağanağın yer yer sel ve su baskınlarına neden olduğunu söyledi.

#9
Foto - İlk gelen bilgilere göre can kaybı olmadığı, bölgedeki yağmur sularının da çekildiğini ifade edildi.

İlk gelen bilgilere göre can kaybı olmadığı, bölgedeki yağmur sularının da çekildiğini ifade edildi.

#10
Foto - Birkaç araçta hasar tespit edildiği aktarılırken, henüz net bir sayı açıklanmadı.

Birkaç araçta hasar tespit edildiği aktarılırken, henüz net bir sayı açıklanmadı.

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