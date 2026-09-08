Başkanvekili Demirtaş iddialara cevap verdi: CHP’li Kuşadası’nda stadyum yıkılıp AVM mi yapılacak?

Rüşvet ve irtikap suçlarıyla sarsılan ve belediye başkanı Ömer Günel’in tutuklanıp görevden uzaklaştırılması sonrası rant tartışmaları ile gündeme gelen CHP’li Kuşadası’nda yeni bir gelişme yaşandı. Kuşadası’nda yapılan karot testleri sonrası depreme dayanıksız olduğu tespit edilen Özer Türk Stadı’nın kapalı tribünü için yıkım kararı çıkarken, bölge ile ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş, "Alışveriş merkezi yapılması söz konusu bile değil. Yine amacına uygun kullanılacak" dedi.