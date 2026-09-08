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Başkanvekili Demirtaş iddialara cevap verdi: CHP’li Kuşadası’nda stadyum yıkılıp AVM mi yapılacak?

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Başkanvekili Demirtaş iddialara cevap verdi: CHP’li Kuşadası’nda stadyum yıkılıp AVM mi yapılacak?

Rüşvet ve irtikap suçlarıyla sarsılan, Belediye Başkanı Ömer Günel’in tutuklanıp görevden uzaklaştırıldığı CHP’li Kuşadası Belediyesi’nde sular durulmuyor. Depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkım kararı alınan Özer Türk Stadı’nın rant uğruna AVM’ye çevrileceği iddiaları gündeme bomba gibi düştü. İddiaların hedefindeki Başkan Vekili Tahsin Demirtaş ise, "AVM yapılması söz konusu bile değil" diyerek rant iddialarını geçiştirmeye çalıştı.

#1
Foto - Başkanvekili Demirtaş iddialara cevap verdi: CHP’li Kuşadası’nda stadyum yıkılıp AVM mi yapılacak?

Rüşvet ve irtikap suçlarıyla sarsılan ve belediye başkanı Ömer Günel’in tutuklanıp görevden uzaklaştırılması sonrası rant tartışmaları ile gündeme gelen CHP’li Kuşadası’nda yeni bir gelişme yaşandı. Kuşadası’nda yapılan karot testleri sonrası depreme dayanıksız olduğu tespit edilen Özer Türk Stadı’nın kapalı tribünü için yıkım kararı çıkarken, bölge ile ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş, "Alışveriş merkezi yapılması söz konusu bile değil. Yine amacına uygun kullanılacak" dedi.

#2
Foto - Başkanvekili Demirtaş iddialara cevap verdi: CHP’li Kuşadası’nda stadyum yıkılıp AVM mi yapılacak?

Kuşadası’nda yapılan karot testleri sonrası depreme dayanıksız olduğu tespit edilen Özer Türk Stadı’nın kapalı tribünü için yıkım kararı çıkarken, bölge ile ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş, "Alışveriş merkezi yapılması söz konusu bile değil" dedi.

#3
Foto - Başkanvekili Demirtaş iddialara cevap verdi: CHP’li Kuşadası’nda stadyum yıkılıp AVM mi yapılacak?

Kuşadası Belediye Meclisi’nin Eylül ayı olağan toplantısı, Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş başkanlığında yapıldı. Toplantıda, Özer Türk Stadı’nın depreme dayanıksız olan kapalı tribününün yıkılması kararı alındı. Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş; "Buradan açıkça şunu söylemek istiyorum. Bu alanda herhangi bir şekilde alışveriş merkezi yapılması söz konusu değil. Yine amacına uygun kullanılacak" dedi.

#4
Foto - Başkanvekili Demirtaş iddialara cevap verdi: CHP’li Kuşadası’nda stadyum yıkılıp AVM mi yapılacak?

Pera Düğün, Organizasyon ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen Kuşadası Belediye Meclisi Eylül ayı Olağan Toplantısı’nda kentle ilgili önemli kararlar alındı. Bunlardan bir tanesi de uzun yıllardır Kuşadası’nın hizmetinde olan emektar Özer Türk Stadı ile ilgili oldu. Toplantıda, yapılan karot testlerinde depreme dayanıksız olduğu bilimsel raporlarla ortaya çıkan Özer Türk Stadı’nın kapalı tribününün yıkılması kararı alındı.

#5
Foto - Başkanvekili Demirtaş iddialara cevap verdi: CHP’li Kuşadası’nda stadyum yıkılıp AVM mi yapılacak?

“AMACINA UYGUN BİR ŞEKİLDE YAPILACAK” Meclis toplantısında konuyla ilgili bir açıklama yapan Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş, "2024 yılının Mayıs ayında yapılan karot testleri olumsuz çıktı. "

#6
Foto - Başkanvekili Demirtaş iddialara cevap verdi: CHP’li Kuşadası’nda stadyum yıkılıp AVM mi yapılacak?

"Ayrıca binayı güçlendirme maliyeti, yenisini yapmanın maliyetinin de yüzde 40 üzerine çıkıyor. "

#7
Foto - Başkanvekili Demirtaş iddialara cevap verdi: CHP’li Kuşadası’nda stadyum yıkılıp AVM mi yapılacak?

"Binanın yaşı da 25’in üzerinde. Bu nedenle kapalı tribünü yıkıp yerine yenisini yapmak daha doğru görünüyor."

#8
Foto - Başkanvekili Demirtaş iddialara cevap verdi: CHP’li Kuşadası’nda stadyum yıkılıp AVM mi yapılacak?

"Bu konuda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nün de zaten bize uyarısı var. "

#9
Foto - Başkanvekili Demirtaş iddialara cevap verdi: CHP’li Kuşadası’nda stadyum yıkılıp AVM mi yapılacak?

"Buradan kamuoyuna açıkça şunu da söylemek istiyorum. Bu alanda herhangi bir şekilde alışveriş merkezi yapılması söz konusu bile değil. Burası bir spor alanı."

#10
Foto - Başkanvekili Demirtaş iddialara cevap verdi: CHP’li Kuşadası’nda stadyum yıkılıp AVM mi yapılacak?

"En kısa zamanda uygun kaynağı oluşturup, yine amacına uygun bir şekilde kullanılmasını sağlayacağımızdan emin olabilirsiniz" diye konuştu.

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