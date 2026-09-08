Başkanvekili Demirtaş iddialara cevap verdi: CHP’li Kuşadası’nda stadyum yıkılıp AVM mi yapılacak?
Rüşvet ve irtikap suçlarıyla sarsılan, Belediye Başkanı Ömer Günel’in tutuklanıp görevden uzaklaştırıldığı CHP’li Kuşadası Belediyesi’nde sular durulmuyor. Depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkım kararı alınan Özer Türk Stadı’nın rant uğruna AVM’ye çevrileceği iddiaları gündeme bomba gibi düştü. İddiaların hedefindeki Başkan Vekili Tahsin Demirtaş ise, "AVM yapılması söz konusu bile değil" diyerek rant iddialarını geçiştirmeye çalıştı.