Magandaların hedef tahtası oldu Milyonlarca lira zarara sebep oluyorlar Başkan kim olacak? Aziz Yıldırım ile Hakan Safi arasında çılgın yarış: Paralar saçılacak! Bakanlık duyurdu: Öğrencilere yeni destek müjdesi! Cezalar caydırdı, yollar huzur buldu: İhlaller yüzde 21 düştü Emekli albay Türkiye'nin yeni silahıyla ilgili kritik detayı açıkladı: Dünyada bunu durdurabilecek bir savunma sistemi yok Bir maskeli golcü daha... Galatasaray'ın Bertuğ Yıldırım planı masada
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Fenerbahçe'de büyük başkanlık çekişmesi art arda gelen haberlerle büyük bir yarışa sahne olacak...

Fenerbahçe'de yapılacak olan başkanlık seçimi büyük bir merakla beklenirken, başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin transfer listesi ortaya çıktı. Fenerbahçe'ye yıldız yağacak.

Fenerbahçe’de şampiyonluğun kaybedilmesi sonrası gözler yapılacak 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak başkanlık seçimine çevrildi.

Yıldırım ve Safi, kongreye kadar dünyaca ünlü isimler ile anlaşıp seçimde şanslarını yükseltmek için yoğun mesai harcıyor.

İspanyol devinden ayrılmaya hazırlanan file bekçisi için hem Aziz Yıldırım’ın hem de Hakan Safi’nin girişimlerde bulunduğu ifade edildi.

Sloven kalecinin Türkiye’ye gelmeye sıcak baktığı ancak taliplerinin fazla olduğu yazıldı. Yıldırım ve Safi, başarılı kaleciyi ikna etmek için kesenin ağzını sonuna kadar açmaya hazır durumda.

Aziz Yıldırım, Romelu Lukaku ve Serhou Guirassy’i istiyor.

Guirassy de Almanya'da müthiş bir sezon geçirdi.

Ayrıca Alexander Sörloth da Yıldırım’ın listesinde bulunuyor.

Hakan Safi’nin en büyük hayalinin Milan’dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan, Galatasaray’ın da ilgilendiği Rafael Leao olduğu belirtildi. Safi’nin temasları hızlandırmak adına İtalya’ya giderek hem Milan cephesiyle hem de Leao’nun menajer ekibiyle yüz yüze görüşmeler gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

Barcelona’dan ayrılacak olan Polonyalı yıldız golcü Robert Lewandowski’nin de listede olduğu aktarıldı. Aziz Yıldırım gibi Safi’nin de Lewandowski’nin durumunu takip ettiği ifade edildi.

Hakan Safi, Ferdi Kadıoğlu’nu Fenerbahçe’ye geri döndürerek bombayı patlatmak istiyor. Milli yıldız, Avrupa’nın dev kulüplerinin de radarında bulunuyor.

