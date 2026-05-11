F-22 Raptor'a rakip olacaktı: 18 dakika havada kaldı, ünlü savaş uçağı tarihe gömüldü

Ayrıca MiG 1.44’ün kanat altında harici silah ve yakıt tankı taşıyabilecek sabit direklere sahip olması da eleştiri konusuydu. Çünkü dışarıya takılan mühimmat ve taşıyıcı ekipmanlar, stealth özelliklerini ciddi şekilde azaltabiliyor. Örneğin Lockheed Martin F-35 Lightning II gerektiğinde harici yük taşıyabilse de, kullanılmadığında bu parçalar sökülerek radar izi minimum seviyede tutulabiliyor. Kısacası MiG 1.44, dönemine göre oldukça iddialı ve ileri teknolojiler barındıran bir proje olsa da; ekonomik sorunlar, Sovyet sonrası Rusya’nın yaşadığı krizler ve stealth tasarımındaki bazı tartışmalı tercihleri nedeniyle hiçbir zaman operasyonel bir savaş uçağına dönüşemedi.