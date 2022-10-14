2022-10-14 18:45:07 Başkan Erdoğan'dan kritik görüşme
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüştü.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüştü.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Katar Emiri Şeyh Temim ile bir araya geldi.
Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından iki lider, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 8. Toplantısı ve bazı anlaşmaların imzalanacağı törene katılacak.
Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim onuruna resmi akşam yemeği verecek.
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