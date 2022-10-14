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Siyaset
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Başkan Erdoğan'dan kritik görüşme

2022-10-14 18:45:07
Başkan Erdoğan'dan kritik görüşme

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüştü.

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Foto - Başkan Erdoğan'dan kritik görüşme

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Katar Emiri Şeyh Temim ile bir araya geldi.

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Foto - Başkan Erdoğan'dan kritik görüşme

Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından iki lider, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 8. Toplantısı ve bazı anlaşmaların imzalanacağı törene katılacak.

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Foto - Başkan Erdoğan'dan kritik görüşme

Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim onuruna resmi akşam yemeği verecek.

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