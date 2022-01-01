2022-01-01 18:34:57 Başkan Erdoğan kıraathanede vatandaşlarla sohbet etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sarıyer'deki bir kıraathanede vatandaşlarla çay içerek sohbet etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sarıyer'deki bir kıraathanede vatandaşlarla çay içerek sohbet etti.
Erdoğan, Sarıyer'e bağlı Kısırkaya Mahallesi'nin AK Parti Kadın Kolları Başkanı Hatem Kurt'u evinde ziyaret ettikten sonra Gümüşdere Mahallesi'ndeki bir kıraathanede vatandaşlarla bir araya geldi.
Burada çay içerek vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, kıraathane önünde kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı.
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