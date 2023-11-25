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Ekonomi
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Başkan Erdoğan açıklamıştı! Şubat 2024’ten itibaren seri üretime geçiyor! Ekonomiye katkı sağlayacak!

2023-11-25 11:39:34
Başkan Erdoğan açıklamıştı! Şubat 2024’ten itibaren seri üretime geçiyor! Ekonomiye katkı sağlayacak!

ASELSAN tarafından ambargolara yanıt olarak geliştirilen elektro-optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemleri hem operasyon sahasında hem de yüksek katma değerli ihracatla ülkeye katkı sağlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şubat 2024'ten itibaren seri üretime geçmesinin planlandığını açıkladığı elektro-optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemi ASELFLIR-500, Türk savunma sanayisinin millileştirme çalışmalarının geldiği noktanın önemli örneklerinden birini oluşturuyor.

#1
Foto - Başkan Erdoğan açıklamıştı! Şubat 2024’ten itibaren seri üretime geçiyor! Ekonomiye katkı sağlayacak!

Milli SİHA'larla yapılan testlerde sınıfındaki ürünlerden daha iyi performans gösteren ASELFLIR-500, 20 bin doları bulan ihracat kilogram değeriyle de ülke ekonomisine katkı sağlayacak. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nın ardından ambargolara cevaben 1975 yılında kurulan ASELSAN, geride bıraktığı yaklaşık yarım asırlık geçmişinde çok sayıda milli ürüne imza attı. Bunun yanında alt yüklenicileriyle birlikte 700'den fazla ürün ve sistemin millileştirilmesini sağladı.

#2
Foto - Başkan Erdoğan açıklamıştı! Şubat 2024’ten itibaren seri üretime geçiyor! Ekonomiye katkı sağlayacak!

ASELSAN'ın bu çabalarının yoğunlaştığı alanlardan biri elektro-optik sistemler oldu. Hava platformlarına entegre edilmesi hedeflenen elektro-optik sistemlerin geliştirilmesi çalışmalarına 1990'lı yıllarda başlandı.

#3
Foto - Başkan Erdoğan açıklamıştı! Şubat 2024’ten itibaren seri üretime geçiyor! Ekonomiye katkı sağlayacak!

Başlangıçta teknoloji transferi ile ülkeye kazandırılan ürünlerin ardından ASELSAN'ın özgün projeleriyle önemli bir altyapı oluşturuldu. Böylece dünyanın önde gelen elektro-optik sistem üreticileri arasına ASELSAN da katıldı.

#4
Foto - Başkan Erdoğan açıklamıştı! Şubat 2024’ten itibaren seri üretime geçiyor! Ekonomiye katkı sağlayacak!

Suriye'de terör koridorunun oluşmasını engellemek amacıyla 2019 yılında başlatılan Barış Pınarı Harekatı sonrasında Kanada'nın bu sistemlerle ilgili Türkiye'ye ambargo uygulaması önemli bir eşiğin dönülmesini tetikledi.

#5
Foto - Başkan Erdoğan açıklamıştı! Şubat 2024’ten itibaren seri üretime geçiyor! Ekonomiye katkı sağlayacak!

#6
Foto - Başkan Erdoğan açıklamıştı! Şubat 2024’ten itibaren seri üretime geçiyor! Ekonomiye katkı sağlayacak!

#7
Foto - Başkan Erdoğan açıklamıştı! Şubat 2024’ten itibaren seri üretime geçiyor! Ekonomiye katkı sağlayacak!

Kontrol sistem tasarım algoritmaları sayesinde de hassas seviyede stabilizasyon yakalanabiliyor. Böylece 10 kilometredeki hedefi işaretleyebilecek bir kontrol performansı elde ediliyor. Tasarımından üretimine kadar yüzde 100'ü yerli ve milli özgün lazer birimleriyle 50 mm boyutunda bir açıklıktan hedefler en iyi şekilde işaretlenebiliyor.

#8
Foto - Başkan Erdoğan açıklamıştı! Şubat 2024’ten itibaren seri üretime geçiyor! Ekonomiye katkı sağlayacak!

ASELFLIR-500 elektro-optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemi insansız hava araçları, helikopterler ve uçaklar dahil sabit ve döner kanatlı hava platformları için geliştirildi. ASELFLIR-500 ile geniş ortak açıklık, yüksek hassasiyetli stabilizasyon, yüksek kuantum verimliliğine sahip yüksek çözünürlüklü sensörler ve ileri menzil lazer işaretleme gibi özelliklerle üstün bir performans sergileniyor. Hedeflerin daha hassas tespit edilmesini sağlayan ASELFLIR-500, bu sayede operasyonların başarısını artıracak.

#9
Foto - Başkan Erdoğan açıklamıştı! Şubat 2024’ten itibaren seri üretime geçiyor! Ekonomiye katkı sağlayacak!

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