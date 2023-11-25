Başkan Erdoğan açıklamıştı! Şubat 2024’ten itibaren seri üretime geçiyor! Ekonomiye katkı sağlayacak!

ASELFLIR-500 elektro-optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemi insansız hava araçları, helikopterler ve uçaklar dahil sabit ve döner kanatlı hava platformları için geliştirildi. ASELFLIR-500 ile geniş ortak açıklık, yüksek hassasiyetli stabilizasyon, yüksek kuantum verimliliğine sahip yüksek çözünürlüklü sensörler ve ileri menzil lazer işaretleme gibi özelliklerle üstün bir performans sergileniyor. Hedeflerin daha hassas tespit edilmesini sağlayan ASELFLIR-500, bu sayede operasyonların başarısını artıracak.