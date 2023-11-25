2023-11-25 11:39:34 Başkan Erdoğan açıklamıştı! Şubat 2024’ten itibaren seri üretime geçiyor! Ekonomiye katkı sağlayacak!
ASELSAN tarafından ambargolara yanıt olarak geliştirilen elektro-optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemleri hem operasyon sahasında hem de yüksek katma değerli ihracatla ülkeye katkı sağlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şubat 2024'ten itibaren seri üretime geçmesinin planlandığını açıkladığı elektro-optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemi ASELFLIR-500, Türk savunma sanayisinin millileştirme çalışmalarının geldiği noktanın önemli örneklerinden birini oluşturuyor.