  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Dehşete düşüren olay! Uçurum kenarındaki 45 torbadan çıktı!

Müdür Yardımcısı Nişancı, göreve başladı

Araç sahipleri, yeni evlenecekler, oyun bağımlıları dikkat! BİM son indirimlerini Türkiye'ye duyurdu

WhatsApp’ta yeni dönem! Herkesin beklediği özellik duyuruldu

Tunceli'de tarihi keşif! Surların arasında gizliydi, bir anda ortaya çıktı

Başka ülkede değil Türkiye'de! Bu gölün bir benzeri yok

NASA açıkladı! O gezegenin uydusunda hayat olabilir

Beşiktaş transfere yıldızla başlıyor... Açık açık söyledi: Flaş gelişme...

Almanya, Bingöl'den alıyordu! Şimdi Polonya ve Ukrayna kapımızı çalmaya başladı, şaşkına çeviren talep

2045 yılından gelen zaman yolcusunun anlattıkları şoke etti! ''2018 yılında sıkıştım''
Yaşam
3
Başka ülkede değil Türkiye'de! Bu gölün bir benzeri yok

2023-06-02 11:55:53
Başka ülkede değil Türkiye'de! Bu gölün bir benzeri yok

Tarihe adını Otlukbeli Savaşı ile yazdıran Erzincan’ın Otlukbeli ilçesi, sadece Türkiye’de değil dünyada da eşine az rastlanan bir doğa harikasına ev sahipliği yapıyor.

#1
Foto - Başka ülkede değil Türkiye'de! Bu gölün bir benzeri yok

Maden sularının oluşturduğu traverten set gölü olan Otlukbeli Gölü, bu özelliği ile “doğal anıt” unvanını hak ediyor. Ülkemizdeki diğer göllerden farklı özelliklere sahip olan bu göl, her yıl yüzlerce turist tarafından ziyaret ediliyor. Kırmızı rengi ve muhteşem manzarası ile Otlukbeli Gölü dikkat çekiyor. Otlukbeli Gölünü ziyaret edenlere bilgiler aktaran yöre halkı, Otlukbeli’ye 7 kilometre uzaklıkta olan göl hakkında şu bilgileri verdi:

#2
Foto - Başka ülkede değil Türkiye'de! Bu gölün bir benzeri yok

“Deniz seviyesinden 1885 metre yükseklikte olan Otlukbeli Gölü’nün yüz ölçümü yaklaşık olarak 7500 metrekaredir. Derinliği 20 metre olan gölün uzunluğu mevsimine göre 150-160 metre, genişliği ise 30 ila 50 metre arasında değişiyor. Setler sayesinde oluşan gölde bol miktarda maden suları bulunuyor. Oluşum bakımından karst kaynaklarının değil, maden sularının oluşturduğu dünyanın tek traverten set gölü olan Otlukbeli Gölü, bu özelliğiyle 612 sayılı Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu kararı ile doğal sit alanı olarak ilan edilmiş ve “doğal anıt” olarak nitelendirilmiş. Kapladığı alan açısından “küçük” olarak nitelendirilen bu göl, taşıdığı özellikler bakımından oldukça büyüktür. Göl içerisine hem maden suları ve kükürtlü sular hem de dere tarafından beslenen tatlı sular karışıyor. Göldeki maden sularının romatizmal hastalıklar başta olmak üzere, kırık çıkık rahatsızlıklarında ve kadın hastalıklarının tedavisinde fayda sağladığı söyleniyor.”

Gündeme bomba gibi düşen ses kaydı! 'Süleymancılar meselesinin iç yüzü'
Siyaset

Gündeme bomba gibi düşen ses kaydı! 'Süleymancılar meselesinin iç yüzü'

28 Mayıs seçiminin ardından sosyal medyada servis edilen bir videoda, Süleymancıların içinde bulunduğu durum gözler önüne serildi...
SGK'dan evlenme ödeniği uyarısı
Ekonomi

SGK'dan evlenme ödeniği uyarısı

SGK bugün yaptığı açıklamayla, evlenme ödeneğinin 5 yıl içinde yapılmaması durumunda hak sahiplerinin haklarını yitireceğini duyurdu...
Bağımlılık yapan nefis sıcak çikolata! Bugün ne pişirsem? diye düşünenler için hep tutan tarif, ev yapımı lezzet bombası
Kadın - Aile

Bağımlılık yapan nefis sıcak çikolata! Bugün ne pişirsem? diye düşünenler için hep tutan tarif, ev yapımı lezzet bombası

"Bugün Ne Pişirsem?" Diye düşünenler için evde kolayca hazırlayabileceğiniz, damaklarda iz bırakan çikolata sosu tarifi detaylarda. Deneyen ..
Öznur Sirene, Fransızlara neden Erdoğan'ın seçildiğini anlattı
Gündem

Öznur Sirene, Fransızlara neden Erdoğan'ın seçildiğini anlattı

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Öznur Küçüker Sirene Fransa devlet televizyonu France 24'te Türkiye'deki seçimleri neden Cumhurbaşkanı Recep T..
Bomba kulis geldi! Meclis Başkanı o isim olacak! Kabinede bakın kimler var
Medya

Bomba kulis geldi! Meclis Başkanı o isim olacak! Kabinede bakın kimler var

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, yeni kabinede yer alacak isimlerle ilgili dikkat çekici bir yazı kaleme aldı.

CIA'ya bir yıldız daha eklendi! Rusya ayrıntısı dikkat çekti
Dünya

CIA'ya bir yıldız daha eklendi! Rusya ayrıntısı dikkat çekti

CIA'in görev başında öldürülen her ajanı için iliştirdiği yıldız sayısı 1 artarak 140'a çıktı. Yeni yıldız Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Ki..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23