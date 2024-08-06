Başka örneği yok: Şeyh Şamil Cami'nin şaşkına çeviren mimarisi!

Üstünde köprü olduğu için minare yapılacak yer yok. Şaşırtıyor bizi, başka bu şekilde cami yok" dedi. Tolga İyigün isimli mahalle sakini ise "Bu mahallemizin camisi. Yıllardır burası var. Alanı güzel kullanmışlar, cami yapmışlar. Memnunuz camimizden. Bu şekilde cami ve mescit çok gördüm. Ben 12 yıldır buradayım. Daha önce de minare yoktu" diye konuştu.