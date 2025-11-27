'Başka kimseyi istemiyoruz' deyip Türkiye'ye çağrı yaptılar: Gelin ülkemizden konut, arsa, arazi alın

Söz konusu kişi sayısında yüzde 30-40'lık artışın getirmiş olduğu tüketime değinen Ataoğlu, şunları kaydetti: "Bu artış üretilen ürünlerin tüketileceği nokta turizm ise o zaman turizm yüzde 30 yüzde 40 daha fazla tüketecek demektir. Bu sadece bizim kendi üreticilerimizle kalmayıp ana vatan Türkiye'de yapılan ihracatın bize gelmesiyle ve onları tüketmelerimizle hem ana vatan Türkiye'mizde bir katma değer yapmış oluruz hem de KKTC'ye dolaylı olarak bir katma değer sağlamış oluyoruz. Sadece limanlarımızdan değil, kara sınır kapılarından da günübirlik gelen turistler de var. Günübirlik gelen turistlerin yanı sıra ana vatan Türkiye'deki kardeşlerimizle nasıl ki 1974'te gerçekleştirilen mutlu barış harekatında hep beraber oradaysak o günden sonra da o topraklara hep beraber sahip çıkmamız gerekiyor. Esas bizim isteğimiz, başka ülkelerde yaşayan insanların o topraklarda mülk ya da konut sahibi olması değil, ana vatan Türkiye'de yaşayan kardeşlerimizin o topraklardan mülk ve konut sahibi olmasıdır. Bir defa konut alındığında geri dönüşün sürekli hale geldiğini biliyoruz. Bu konular bizim için önemli ve bunları devamlı işliyoruz, elimizden gelen kolaylığı, bütün yardımı da yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz."