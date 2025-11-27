  • İSTANBUL
'Başka kimseyi istemiyoruz' deyip Türkiye'ye çağrı yaptılar: Gelin ülkemizden konut, arsa, arazi alın

Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
'Başka kimseyi istemiyoruz' deyip Türkiye'ye çağrı yaptılar: Gelin ülkemizden konut, arsa, arazi alın

Türkiye'ye dikkat çeken bir çağrı yapıldı. Yapılan çağrıda, "Esas bizim isteğimiz, başka ülkelerde yaşayan insanların o topraklarda mülk ya da konut sahibi olması değil, ana vatan Türkiye'de yaşayan kardeşlerimizin o topraklardan mülk ve konut sahibi olmasıdır" denildi.

#1
Foto - 'Başka kimseyi istemiyoruz' deyip Türkiye'ye çağrı yaptılar: Gelin ülkemizden konut, arsa, arazi alın

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) ilgili kuruluşu İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) işbirliğinde, Ticaret Bakanlığı ve Helal Akreditasyon Kurumu koordinasyonunda gerçekleştirilen 11. Dünya Helal Zirvesi ve Helal Expo Uluslararası Ticaret Fuarı, İstanbul Fuar Merkezi'nde ikinci gününde devam ediyor.

#2
Foto - 'Başka kimseyi istemiyoruz' deyip Türkiye'ye çağrı yaptılar: Gelin ülkemizden konut, arsa, arazi alın

"Helal ticaretinde inovasyon ve mükemmeliyetçilik" mottosuyla düzenlenen etkinlikte AA muhabirine açıklamalarda bulunan Ataoğlu, KKTC'nin bütün sanayi ve ticaret odalarının, üreticileriyle birlikte stant kurduğunu ve burada KKTC'deki potansiyeli anlatmaya çalıştıklarını söyledi.

#3
Foto - 'Başka kimseyi istemiyoruz' deyip Türkiye'ye çağrı yaptılar: Gelin ülkemizden konut, arsa, arazi alın

Ataoğlu, fuar kapsamında B2B görüşmelerle, karşılıklı işbirliği ve ticaret anlaşmalarının nasıl yapılacağına dair görüşmelerin gerçekleştirildiğini dile getirdi. KKTC'de son 11 yılda sağlık turizmi için çok ciddi çalışmalar yapıldığını belirten Ataoğlu, şu anda ülkedeki sağlık turizminin oldukça iyi durumda olduğunu ve her geçen gün bu amaçla gelen turistlerin arttığını vurguladı.

#4
Foto - 'Başka kimseyi istemiyoruz' deyip Türkiye'ye çağrı yaptılar: Gelin ülkemizden konut, arsa, arazi alın

KKTC Başbakan Yardımcısı Ataoğlu, KKTC'nin turizmde markalaşması amacıyla başlatılan "Ada Kıbrıs" projesini hatırlatarak, "Türkiye'nin en ücra köşesine dahi çağrıda bulunduk. Bizim Kuzey Kıbrıs dediğimiz bir adamız var. Aynı dili, aynı dini ve aynı para birimini paylaştığımız bir adamız var. Buradan gelen vatandaşlarımızın yatırımlarını başka ülkeler ya da başka adalar yerine, kendi adamız olan, kendi ülkemiz olan KKTC'de yapılmasına dair çağrımız var." ifadelerini kullandı.

#5
Foto - 'Başka kimseyi istemiyoruz' deyip Türkiye'ye çağrı yaptılar: Gelin ülkemizden konut, arsa, arazi alın

Ada Kıbrıs lansmanı ile çıkılan yolda turist ve yatırımcı sayısında artış olduğunu bildiren Ataoğlu, "Ada Kıbrıs lansmanı tanıtımlarıyla, televizyonlardaki reklamlarla, Türk Hava Yolları (THY) ve Pegasus'un uçak bileti fiyatlarına dokunuşu önem arz etti. Geçen yıl ile bu yıl arasında gelen kişi sayısında yüzde 30-40 arasında bir artışa neden oldu. Bu da bizi mutlu etti açıkçası ve bu reklamların televizyonlarda tanıtılması, gösterilmesi ve Ada'nın tanıtılması elbette ki önemli." değerlendirmesinde bulundu.

#6
Foto - 'Başka kimseyi istemiyoruz' deyip Türkiye'ye çağrı yaptılar: Gelin ülkemizden konut, arsa, arazi alın

Söz konusu kişi sayısında yüzde 30-40'lık artışın getirmiş olduğu tüketime değinen Ataoğlu, şunları kaydetti: "Bu artış üretilen ürünlerin tüketileceği nokta turizm ise o zaman turizm yüzde 30 yüzde 40 daha fazla tüketecek demektir. Bu sadece bizim kendi üreticilerimizle kalmayıp ana vatan Türkiye'de yapılan ihracatın bize gelmesiyle ve onları tüketmelerimizle hem ana vatan Türkiye'mizde bir katma değer yapmış oluruz hem de KKTC'ye dolaylı olarak bir katma değer sağlamış oluyoruz. Sadece limanlarımızdan değil, kara sınır kapılarından da günübirlik gelen turistler de var. Günübirlik gelen turistlerin yanı sıra ana vatan Türkiye'deki kardeşlerimizle nasıl ki 1974'te gerçekleştirilen mutlu barış harekatında hep beraber oradaysak o günden sonra da o topraklara hep beraber sahip çıkmamız gerekiyor. Esas bizim isteğimiz, başka ülkelerde yaşayan insanların o topraklarda mülk ya da konut sahibi olması değil, ana vatan Türkiye'de yaşayan kardeşlerimizin o topraklardan mülk ve konut sahibi olmasıdır. Bir defa konut alındığında geri dönüşün sürekli hale geldiğini biliyoruz. Bu konular bizim için önemli ve bunları devamlı işliyoruz, elimizden gelen kolaylığı, bütün yardımı da yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz."

#7
Foto - 'Başka kimseyi istemiyoruz' deyip Türkiye'ye çağrı yaptılar: Gelin ülkemizden konut, arsa, arazi alın

KKTC Başbakan Yardımcısı Ataoğlu, şu an inşaat sektöründe ciddi hareketlilik için çalışmaların sürdüğünü belirterek, "İnşaat sektörünün yanı sıra eğitim sektörünün de değerli olduğu ve eğitim sektöründe yer alan öğrencilerimizin yüzde 50'si yüzde 60'ı Türkiye Cumhuriyeti'nden ise yine aynı şekilde konutlarda yapılan yatırımların da aynı değerde hatta daha da fazla bir değerde Türkiye Cumhuriyeti'nden olmasıdır." ifadelerini kullandı. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'na da vurgu yapan Ataoğlu, "Aynı duygular içerisinde yaşayan iki kardeş ülke olduğumuzun da bilinci içinde hareket ediyoruz. Ana vatan Türkiye'deki bütün kardeşlerimizi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne davet ediyoruz. KKTC'nin önemini anlatmakla değil, yaşamakla daha iyi anlaşılacağını düşünüyorum." dedi.

