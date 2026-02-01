  • İSTANBUL
Gündem
6
Yeniakit Publisher
Başka çareleri kalmadı! Petrol fışkıran sahalardan çekilecekler
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Başka çareleri kalmadı! Petrol fışkıran sahalardan çekilecekler

Türkiye'nin yanı başında senelerce haksızca çalınan petrol ve doğalgaz rezervleri gerçek sahiplerine teslim ediliyor.

#1
Foto - Başka çareleri kalmadı! Petrol fışkıran sahalardan çekilecekler

Şam yönetimi ile terör örgütü PKK/YPG'nin uzantısı SGD arasında, ateşkes ve kademeli entegrasyonu öngören yeni bir mutabakata varıldığı açıklanmıştı.

#2
Foto - Başka çareleri kalmadı! Petrol fışkıran sahalardan çekilecekler

Suriye Enformasyon Bakanı Hamza el-Mustafa, Suriye TV'ye yaptığı açıklamada, Şam yönetimi ile YPG arasında varılan ateşkes ve kademeli entegrasyonu öngören yeni mutabakata ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

#3
Foto - Başka çareleri kalmadı! Petrol fışkıran sahalardan çekilecekler

Bölgedeki Rimeylan ve Suveydiyye petrol sahaları ile Kamışlı Havalimanı'nın 10 gün içinde Şam yönetimine teslim edilmesinin planlandığını aktaran Mustafa, yeni atanan Haseke güvenlik müdürünün de pazartesi görevine başlayacağı kaydetti.

#4
Foto - Başka çareleri kalmadı! Petrol fışkıran sahalardan çekilecekler

Bakan Mustafa, "SDG'liler, Savunma Bakanlığı'na bağlı askeri tugaylara bireysel olarak entegre edilecektir" ifadelerini kullandı.

#5
Foto - Başka çareleri kalmadı! Petrol fışkıran sahalardan çekilecekler

Öte yandan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye'deki ateşkes ve kademeli entegrasyonu öngören mutabakatı memnuniyetle karşıladı. BM Genel Sekreter Sözcülüğü ofisinden yapılan açıklamada, "Genel Sekreter, Suriye'deki anlaşmayı memnuniyetle karşılıyor ve bu anlaşmayı desteklemek için çalışan herkese teşekkürlerini sunuyor" ifadesi paylaşıldı.

