Basını kendi şahsi çıkarları için bakın nasıl kullanıyorlar! Kemalist cumhuriyet hortumcu İnönü ailesinin sesi oldu

CUMHURİYET, 4. Kasım 2012: "VAKIF BİNASINI ELİMİZDEN ALACAKLAR." İdeolojik gazetecilik işte böyle bir şey. Erdal İnönü solcu ya. Kemalist Cumhuriyet te, İnönü'ye sahip çıkacak ya. Basını, kendi şahsi çıkarları için, bakın nasıl kullanıyorlar: Birincisi, Erdal İnönü, boğaza nazır (Boğaz'a sıfır demeliyim) bir yalıyı, hangi ticari faaliyetle kazanmış? İsmet İnönü'den kaldı ise, o hangi ticari faaliyeti yapmış ki, Boğazda yalı alabilmiş. İkincisi, Erdal İnönü, kayınbiraderi Selim Sohtorik'in kamu bankası olan Emlakbank'tan aldığı 10 milyon dolarlık borca teminat olarak bu yalıyı göstermiş. Borç ödenmemiş. yalı satılacak. solcu geçinen, emekçiden yana, demokratlık propagandası ile karşımıza çıkan İnönü ailesi, bir oldu bitti ile, yalıyı kendi kurdukları vaka aktarıp, kamu bankasından mal kaçırmak istiyorlar. Kamu bankası, alacağını teminattan tahsil etmeye çalışınca, bunun adı, Cumhuriyet gazetesine göre "Vakıf binasını elimizden alacaklar" oluyor.. Sizi gidi hortumcular sizi. Sizi gidi hortumcunun sesi medya, sizi..