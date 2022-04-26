2022-04-26 15:46:51 Başından vurulmuş halde bulundu
Olay, Samsun'un Kazırkarabekir Mahallesi'nde meydana geldi.
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Olay, Samsun'un Kazırkarabekir Mahallesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, 5 çocuk babası S.K.(50) yakınları tarafından evinin yanındaki barakada tabancayla kafasından vurulmuş halde kanlar içinde bulundu.
112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan S.K., yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.
Polis olayın yaşandığı barakada incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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