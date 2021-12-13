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Aktüel
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Bartın'da feci kaza: Ölüler ve yaralılar var

2021-12-13 17:50:55
Bartın'da feci kaza: Ölüler ve yaralılar var

Bartın'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

#1
Foto - Bartın-Kozcağız kara yolunda seyreden B.A. yönetimindeki 06 YB 3628 plakalı otomobil, Budakdüzü mevkisinde Ö.Ö'nün kullandığı 06 PVE 44 plakalı otomobille çarpıştı.

Bartın-Kozcağız kara yolunda seyreden B.A. yönetimindeki 06 YB 3628 plakalı otomobil, Budakdüzü mevkisinde Ö.Ö'nün kullandığı 06 PVE 44 plakalı otomobille çarpıştı.

#2
Foto - Çarpışmanın etkisiyle 06 YB 3628 plakalı otomobil yol kenarına devrildi.

Çarpışmanın etkisiyle 06 YB 3628 plakalı otomobil yol kenarına devrildi.

#3
Foto - Sürücü B.A. kaza yerinde yaşamını yitirdi, araçta bulunan E.K, A.Y, F.K. ve H.G. yaralandı.

Sürücü B.A. kaza yerinde yaşamını yitirdi, araçta bulunan E.K, A.Y, F.K. ve H.G. yaralandı.

#4
Foto - İtfaiye ve sağlık ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar, Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İtfaiye ve sağlık ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar, Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

#5
Foto - Yaralılardan H.G. de burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yaralılardan H.G. de burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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