'Barış' buluşmasında 'kan' aktı!

Silahlı çatışma ile ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında, polis ekipleri olayın meydana geldiği sokakta incelemelerde bulundu. Olay yerinde çatışma sırasında kullanılan silahlara ait çok sayıda boş kartuş ve kovan bulundu. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, olaya karıştığı iddia edilen Ali İ. ve Muhammed İ. suç aletleri ile birlikte kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Barışmak için bir araya gelen iki ailenin, gerginliğin artmasıyla tekme ve tokat atarak kavga ettikleri ilk anlar çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde, aileler barışmak için yaptıkları görüşme sırasında gerginlik yaşanınca aile bireylerinin tekme ve yumruklarla birbirlerine saldırıyor. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.