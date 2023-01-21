Barış Arduç'un sözleri deprem etkisi yaptı! Alparslan Büyük Selçuklu'dan ayrılıyor mu?

Oyuncu bu konuda şunları söyledi: “Gupse de üretmeyi, çalışmayı çok isteyen bir kadın. Bir dönem o da çalışmak isteyecektir. O zaman ben de evladımla vakit geçirmek isteyeceğim. O dönem belki ben birşeyler yapmaya ara verebilirim. Gupse bundan istifade ederek film çekmek ister ise çeker. Gupse bulduğu her fırsatta yazıyor. Yapmaya hazır 2 projesi var. Doğru zaman gelince yapacaktır.”