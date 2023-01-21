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Barış Arduç'un sözleri deprem etkisi yaptı! Alparslan Büyük Selçuklu'dan ayrılıyor mu?

2023-01-21 08:20:11
Barış Arduç'un sözleri deprem etkisi yaptı! Alparslan Büyük Selçuklu'dan ayrılıyor mu?

Oyuncu Gupse Özay ile evlenen ve Jan Asya isimli kızı bulunan ünlü oyuncu Barış Arduç, henüz 1 yaşına basmamış olan kızını çok özlüyor. Oyuncu, setten sonra hemen eve gidip kızıyla ilgilendiğini ve bazen kızının bezini de kendisinin değiştirdiğini anlattı. Ünlü oyuncu, baba olmanın çok farklı ve özel bir duygu olduğunu ifade ederken, hayatın devam ettiğini ve çalışmak durumunda olduğunu da ifade etti.

#1
Foto - Barış Arduç'un sözleri deprem etkisi yaptı! Alparslan Büyük Selçuklu'dan ayrılıyor mu?

DİZİDEN AYRILIK MESAJI MI? - Kendisi gibi oyuncu olan karısı Gupse Özay’ın da bu süreçte kariyerine ara vermesi gerektiğini ifade eden Barış Arduç, zamanı geldiğinde eşinin de proje yapabileceğini ve bu süreçte kendisinin kızının bakımını üstlenebileceğini anlattı.

#2
Foto - Barış Arduç'un sözleri deprem etkisi yaptı! Alparslan Büyük Selçuklu'dan ayrılıyor mu?

Böyle bir planın henüz olmasa bile karısının proje yapmadan duramadığını ve elinde hazır 2 sinema filmi projesi olduğunu anlatan Barış Arduç, ilerleyen süreçte mecburen kariyerine bir süre ara vermek durumunda kalabilir.

#3
Foto - Barış Arduç'un sözleri deprem etkisi yaptı! Alparslan Büyük Selçuklu'dan ayrılıyor mu?

Oyuncu bu konuda şunları söyledi: “Gupse de üretmeyi, çalışmayı çok isteyen bir kadın. Bir dönem o da çalışmak isteyecektir. O zaman ben de evladımla vakit geçirmek isteyeceğim. O dönem belki ben birşeyler yapmaya ara verebilirim. Gupse bundan istifade ederek film çekmek ister ise çeker. Gupse bulduğu her fırsatta yazıyor. Yapmaya hazır 2 projesi var. Doğru zaman gelince yapacaktır.”

#4
Foto - Barış Arduç'un sözleri deprem etkisi yaptı! Alparslan Büyük Selçuklu'dan ayrılıyor mu?

Barış Arduç, “Yoğunluk, haftanın 6 günü setteyiz. İş keyifli, ikinci sezona girdik. Çok oturmuş bir ekip var. Çok eğlenceli benim için sette olmak çok keyifli” diyerek Alparslan dizisinde olmaktan da memnuniyetini ortaya koydu.

#5
Foto - Barış Arduç'un sözleri deprem etkisi yaptı! Alparslan Büyük Selçuklu'dan ayrılıyor mu?

Evladını fazlasıyla özlediğini ve baba olmanın da bambaşka bir duygu olduğunu dile getiren Arduç, “Evladımı biraz fazla özlüyorum. Arada kalıyor insanın aklı evde kalıyor. Ama yapacak bir şey yok hayat devam ediyor, çalışmak durumundayız. Ben vakit buldukça altını hep değiştiriyorum” diye konuştu.

#6
Foto - Barış Arduç'un sözleri deprem etkisi yaptı! Alparslan Büyük Selçuklu'dan ayrılıyor mu?

Kızı ile birebir iletişim kurmanın kendisi için çok özel bir duygu olduğunu ve bu anların tadını çıkartmakta olduğunu anlatan Barış Arduç, “Evlat sahibi olmak o kadar enteresan bir duygu ki, yoğunluktan şikayet eden bir anne baba hiç görmedim” ifadesini kullandı.

#7
Foto - Barış Arduç'un sözleri deprem etkisi yaptı! Alparslan Büyük Selçuklu'dan ayrılıyor mu?

Kızının her gün çok hızlı büyüdüğünü ilk başta annesine şimdilerde ise kendisine benzemeye başladığını anlatan oyuncu, Jan Asya’nın böyle giderse anne ve babasının melezi olacağını ifade etti. Alparslan dizisi nedeniyle iş temposunun çok yüksek olduğuna da değinen Barış Arduç, maksimum ilgiyi veremedikten sonra çok fazla çocuk yapmanın kendileri için gerçekçi olmadığının da altını çizdi. Oyuncu, “Sahip olduğumuz evlatlarımıza maddi ve manevi olarak katkı verebiliyorsak bu büyük bir sorumluluk” diye konuştu.

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