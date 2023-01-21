2023-01-21 08:20:11 Barış Arduç'un sözleri deprem etkisi yaptı! Alparslan Büyük Selçuklu'dan ayrılıyor mu?
Oyuncu Gupse Özay ile evlenen ve Jan Asya isimli kızı bulunan ünlü oyuncu Barış Arduç, henüz 1 yaşına basmamış olan kızını çok özlüyor. Oyuncu, setten sonra hemen eve gidip kızıyla ilgilendiğini ve bazen kızının bezini de kendisinin değiştirdiğini anlattı. Ünlü oyuncu, baba olmanın çok farklı ve özel bir duygu olduğunu ifade ederken, hayatın devam ettiğini ve çalışmak durumunda olduğunu da ifade etti.