Bardaktaki gizli tehlike! Eğer böyle yapanlar varsa…

Yeşil çay, kilo vermek isteyenler tarafından sıkça tercih ediliyor. Yeşil çay tüketmenin vücuda herhangi bir zararı var mıdır? Şebnem Kandıralı Yıldırım: Yeşil çay, içerdiği kafein nedeniyle yan etkilere neden olabilir. Kafeine duyarlıysanız veya yüksek dozlarda alıyorsanız ankisiyete, titreme, sinirlilik ve uyku problemleri yaşanabilir. Yeşil çayın yan etkileri, kafein içeren diğer içeceklerden daha azdır. Bunun nedeni, yaprakların daha kısa süre demlenmesidir. Yeşil çay, yüksek tansiyon ve kalp sorunları için kullanılan ilaçların etkilerini değiştirebilir. Aynı şey kan sulandırıcı ilaçlar için de geçerli. Yeşil çay, az miktarda K vitamini içerdiği için bu ilaçların etkisini azaltabilir. Hamile veya emziren kadınlar da herhangi bir bitki çayı içmeden önce sağlık uzmanlarından bilgi almalı. Fevzi Özgönül: Yeşil çay, içerisinde antioksidan barındıran bir bitkidir. Kan sulandırıcı özelliği bulunur. Gün içerisinde 2-3 fincandan fazla tüketilmemeli. Tansiyon problemi olanlar tercih etmemeli. Kilo problemi üzerinde bariz bir etkisi yoktur. Poşet çaylar ve aktarlarda satılan çaylar... Hangisi daha sağlıklı? Aktarlarda satılan çaylarda sağlığımız için bir tehdit bulunuyor mu? Şebnem Kandıralı Yıldırım: Çoğu uzman, makul miktarlarda tüketildiğinde ticari olarak paketlenmiş poşet bitki çaylarının güvenli olduğu konusunda hemfikirdir. Ancak bazen çay poşetleri de kimyasallarla doludur ve daha düşük kaliteli çay yapraklarını gizlemenin bir yolu olarak kullanılabilir. Poşete mümkün olduğu kadar çok çay doldurmak istenmesi, çay yapraklarını küçük parçalara ayırarak başarıldığından çay yapraklarının genişlemesi için fazla yer yoktur. Oysa çay, yaprakların genişlemesine ve tam lezzet potansiyellerine kadar demlenmesine izin verildiğinde en iyi şekilde demlenmiş olur. Tamamen biyolojik olarak parçalanabilen, plastik içermeyen, organik veya bitki bazlı malzemelerden yapılmış poşet çaylar tercih edilmeli.