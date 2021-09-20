Bardaktaki gizli tehlike! Eğer böyle yapanlar varsa…

Demlenmiş çaylardaki aktif bileşiklerin miktarları; bitkinin nasıl, ne zaman ve nerede yetiştirildiğine, bitkinin kullanılan kısımlarına ve çayın nasıl demlendiğine bağlı olarak büyük ölçüde değişebilir. Bitkisel çaylar hakkında güvenli oldukları sonucuna varmak veya insan vücudu üzerindeki değişen konsantrasyonlardaki etkilerini tahmin etmek için yeterince bilgimiz yok. Aktarlardaki bitki karışımları, denetim noktasında sıkıntılı olduğu için zehirlenmeye yol açabilir. Bitki çayları içmeyi seviyor ve özellikle de kendi çayınızı demlemeyi planlıyorsanız, kesinlikle ne içtiğinizi bildiğinizden emin olun. Fevzi Özgönül: Aktarda satılan çayların saklanma koşulları tam sağlanamayabilir. Bunu sonucunda çaylarda aflatoksin (zehirli küf mantarı) meydana gelir. Ayrıca son kullanma tarihleri de net değildir. İdeal olan paketlenmiş, üretim ve son kullanma tarihi olan, bilindik çayları kullanmaktır. Birden fazla fayda sağlamak için farklı çaylar birbirine karıştırılıyor. Bunun sağlığımız için bir sakıncası var mı? Şebnem Kandıralı Yıldırım: Birçok bitki çayı, bazı insanların alerjisi olduğu farklı türde meyveler, otlar, baharatlar ve çiçekler içerebilir. Alerjisi olanlar, yeni bir bitki çayı tüketmeden önce daima paketin üzerindeki malzemeleri okumalı. Hızlı bir şekilde kilo vermenizi öneren şok diyetler için hazırlanmış detoks çayları ise hem kullanılan malzemelerin kalitesinin garantisi olmadığından hem de genellikle sağlığınıza zararlı olabilecek laksatifleri (bağırsak çalıştırıcılar) içerdiğinden kullanılmaktan kaçınılmalı. Çaydaki faydalı bileşiklerin, ekstratlar (özler) ve diğer yiyecekler gibi başka yollarla alınabileceğini bilmek önemli. Çay, bu faydalı bileşikleri elde etmenin her zaman en iyi yolu değil. Tek bir çay poşetindeki miktar ile ekstrat veya konsantre bir doz almak çok farklı. Bu maddeleri çay olarak içmenin faydalı olacağını kesin olarak söylemek gerçekten zor.