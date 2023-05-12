Barbaros Hayrettin Paşa Camisi bugün ibadete açılıyor

"Ana kubbe yazımızı, bir gemi dümeninin içerisine yazdık nano teknolojiyle. Tam göbeğinde 16 köşeli kutup yıldızı var. Camimizin ana kuşak yazısına, Rahman Suresi'nin tamamını yazdık. Fakat Nuruosmaniye Camii'den sonra yapılan en önemli örneklerden birisi yazımız konkav. Yani eğik bir yazı. Çok zor bir çalışmayla meydana gelen bir yazı olduğunu söyleyebilirim. Bir başka özellik mihrabımız. 700 sene sonra yani 1300'lü yıllarda yapılan bir örnekten yola çıkarak bugüne geldik. 80 bin parça çininin, yaklaşık 1,5 sene süren projelendirme, tasarım, imalat ve uygulamadan sonra meydana gelen bir projedir. "