Haber Merkezi Giriş Tarihi: Barajdaki su çekildi, helikopter enkazı göründü! 16 yıl sonra ortaya çıkan acı hikaye
Aydın'ın Çine ilçesindeki Geyik Barajı'nda, su seviyesinin tarihî düşük seviyeye inmesiyle, 16 yıl önce yaşanan acı helikopter kazasının izleri yeniden belirdi. 18 Haziran 2009'da orman yangınına müdahale ederken düşen helikopterden kalan pervane parçaları ve metal aksamlar, bölge halkının yüreğindeki acıyı tazeledi. Vatandaşlar, "Sular çekildi ama bizim içimizdeki acı hiç çekilmedi," sözleriyle duygularını ifade etti.