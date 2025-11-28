  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Yaşam
7
Yeniakit Publisher
Barajdaki su çekildi, helikopter enkazı göründü! 16 yıl sonra ortaya çıkan acı hikaye

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Barajdaki su çekildi, helikopter enkazı göründü! 16 yıl sonra ortaya çıkan acı hikaye

Aydın'ın Çine ilçesindeki Geyik Barajı'nda, su seviyesinin tarihî düşük seviyeye inmesiyle, 16 yıl önce yaşanan acı helikopter kazasının izleri yeniden belirdi. 18 Haziran 2009'da orman yangınına müdahale ederken düşen helikopterden kalan pervane parçaları ve metal aksamlar, bölge halkının yüreğindeki acıyı tazeledi. Vatandaşlar, "Sular çekildi ama bizim içimizdeki acı hiç çekilmedi," sözleriyle duygularını ifade etti.

#1
Foto - Barajdaki su çekildi, helikopter enkazı göründü! 16 yıl sonra ortaya çıkan acı hikaye

Aydın’ın Çine ilçesinde, 18 Haziran 2009 tarihinde orman yangınına müdahale ederken Geyik Barajı’na düşen yangın söndürme helikopteri kazasının izleri, 16 yıl aradan sonra baraj suyunun çekilmesiyle yeniden gün yüzüne çıktı.

#2
Foto - Barajdaki su çekildi, helikopter enkazı göründü! 16 yıl sonra ortaya çıkan acı hikaye

16 yıl önce yaşanan helikopter kazasının izleri, Geyik Barajı'nda yeniden gün yüzüne çıktı. Aydın'ın Çine ilçesindeki orman yangınına müdahale için havalanan yangın söndürme helikopterinin 18 Haziran 2009'da Geyik Barajı'na düşmesiyle yaşanan acı kayıp, yıllar sonra suyun geri çekilmesiyle bir kez daha hatırlandı.

#3
Foto - Barajdaki su çekildi, helikopter enkazı göründü! 16 yıl sonra ortaya çıkan acı hikaye

Baraj seviyesinin bu yıl düşük seviyeye kadar düşmesi, yıllardır suyun altında kalan pervane parçalarını, burgu kollarını ve metal aksamları ortaya çıkardı. Toprağın üzerinde beliren kalıntılar, kazanın ardından geçen onca yıla rağmen bölge halkının içindeki sızıyı yeniden canlandırdı.

#4
Foto - Barajdaki su çekildi, helikopter enkazı göründü! 16 yıl sonra ortaya çıkan acı hikaye

“SULAR ÇEKİLDİ AMA BİZİM İÇİMİZDEKİ ACI HİÇ ÇEKİLMEDİ” O gün, yangınla mücadele için gökyüzüne yükselen helikopter, su alma manevrası sırasında baraj gölüne düşmüş, mürettebattan Türk pilot Emekli Binbaşı Tanju Tezgel ile orman muhafaza memuru Ali Ekin şehit olmuştu. Tezgel'in naaşına bir gün sonra, Ekin'e ise dört gün süren yoğun çalışmalar sonucunda ulaşılabilmişti.

#5
Foto - Barajdaki su çekildi, helikopter enkazı göründü! 16 yıl sonra ortaya çıkan acı hikaye

Kazadan sonra büyük bir operasyonla helikopter enkazı çıkarılmıştı; ancak küçük parçalar suyun altında kalmıştı.

#6
Foto - Barajdaki su çekildi, helikopter enkazı göründü! 16 yıl sonra ortaya çıkan acı hikaye

Bugün o parçalar tekrar ortaya çıkarken, baraj çevresini gezen vatandaşlar, "Unutmadık, unutmayacağız. Sular çekildi ama bizim içimizdeki acı hiç çekilmedi. Yıllardır baraj tabanında sessizce yatan metal parçaları, yalnızca bir kazanın değil, görev başında hayatını kaybeden iki insanın hikayesini, fedakarlığını ve geride bıraktığı acıyı yeniden hatırlattı" sözleriyle duygularını paylaştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
"Cezaevinden yeni çıktım zaten bu işi çözün" Fatih Altaylı'nın tehdidine çarpıcı örnek
Gündem

“Cezaevinden yeni çıktım zaten bu işi çözün” Fatih Altaylı'nın tehdidine çarpıcı örnek

Yeni Akit Gazetesi yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, Fatih Altaylı'nın tehdidine çarpıcı bir örnek verdi.
ABD'de bazı sözler deprem etkisi yaptı! ABD'li ünlü TV sunucusu İsrail'e: Allah çocuk katillerini seçmez
Dünya

ABD'de bazı sözler deprem etkisi yaptı! ABD'li ünlü TV sunucusu İsrail'e: Allah çocuk katillerini seçmez

Amerika Birleşik Devletleri'nden yapılan açıklamaya göre; Amerika muhafazakâr TV sunucusu, Tucker Carlson'ın İsral'e bazı sözleri söyleyince..
IBAN’a para transferlerinde yeni zorunluluk! 1 Ocak’tan itibaren…
Ekonomi

IBAN’a para transferlerinde yeni zorunluluk! 1 Ocak’tan itibaren…

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile MASAK, yüksek tutarlı para transferlerine sıkı denetim getiriyor. 1 Ocak 2026’dan itibaren beyan yapılmayan E..
Bulgaristan protesto edildi: 'Bütçe'ye karşı binlerce kişi isyan etti: 1 Ocak 2026'da para işlemi değişiyor!
Dünya

Bulgaristan protesto edildi: 'Bütçe'ye karşı binlerce kişi isyan etti: 1 Ocak 2026'da para işlemi değişiyor!

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da, hükümetin parlamentoya sunduğu yeni bütçe taslağına karşı binlerce kişinin katıldığı bir protesto düzenlen..
İmamoğlu’na şok! İlk davayı kaybetti… Yolsuzluğu inkar ettiği ilk davayı Tamar Tanrıyar’a açmıştı Mahkeme davayı reddetti
Gündem

İmamoğlu’na şok! İlk davayı kaybetti… Yolsuzluğu inkar ettiği ilk davayı Tamar Tanrıyar’a açmıştı Mahkeme davayı reddetti

Ekrem İmamoğlu Ailesinin Açtığı İki Ayrı Tazminat Davası Reddedildi. Davanın reddedilmesi, İmamoğlu'nun siyasi kariyeri açısından önemli bir..
Helal olsun dedirtti! Trabzonspor Coca Cola sponsorluğunu reddetti
Gündem

Helal olsun dedirtti! Trabzonspor Coca Cola sponsorluğunu reddetti

Coca-Cola’nın Süper Lig’in dört büyük kulübüne sunduğu sponsorluk teklifine Trabzonspor’dan olumsuz yanıt geldi. Yönetim, markanın siyonist ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23