Banka krizi Bitcoin’i coşturdu

Küçük ve orta ölçekli yatırımcılar, bankacılık sisteminin belirsiz geleceğinden kaçınmak için yeniden Bitcoin’e yöneldi. Türkiye dahil birçok ülkedeki yatırımcı, herhangi bir hükümete veya merkez bankasına bağlı olmadığı için Bitcoin’i tercih ediyor. Kripto para, 2023 yılının zirve noktalarına ulaştı.