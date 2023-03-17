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Teknoloji-Bilişim
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Banka krizi Bitcoin’i coşturdu

2023-03-17 01:00:48
Banka krizi Bitcoin’i coşturdu

Kripto paraların babası Bitcoin, ABD'de yaşanan bankacılık krizi nedeniyle yükseldi.

#1
Foto - Banka krizi Bitcoin’i coşturdu

Geçtiğimiz hafta ABD’nin en büyük bankalarından biri olan Silicon Valley Bank’ın iflas ettiğini duyurması, bankacılık sektörünü derinden etkiledi.

#2
Foto - Banka krizi Bitcoin’i coşturdu

ABD Başkanı Biden’ın bankalara yönelik devlet desteğinin sağlanacağının söylenmesine rağmen, kripto paralardaki artış devam ediyor. Bitcoin, ABD’deki bankacılık olaylarından sonra 26 bin doları gördü.

#3
Foto - Banka krizi Bitcoin’i coşturdu

Bitcoin’in fiyatı geçen hafta önemli bir artış yaşadı. Son raporlar, Bitcoin değerinin yedi gün içinde yüzde 14 civarında arttığını ortaya koydu. Kripto para piyasasındaki bu artış, ABD bankacılık sisteminin istikrarsızlıkla karşı karşıya kalmasıyla ortaya çıktı.

#4
Foto - Banka krizi Bitcoin’i coşturdu

Küçük ve orta ölçekli yatırımcılar, bankacılık sisteminin belirsiz geleceğinden kaçınmak için yeniden Bitcoin’e yöneldi. Türkiye dahil birçok ülkedeki yatırımcı, herhangi bir hükümete veya merkez bankasına bağlı olmadığı için Bitcoin’i tercih ediyor. Kripto para, 2023 yılının zirve noktalarına ulaştı.

#5
Foto - Banka krizi Bitcoin’i coşturdu

Piyasada olumlu haberlerin artışı ile birlikte Bitcoin’de yüzde 20’ye varan bir yükseliş meydana gelmiş oldu. Bu süreçte Long pozisyonu açanlar ise oldukça büyük paralar kazanmış durumda. Kripto para için küresel piyasa değeri yüzde 8,3 artarak 1,14 trilyon dolar seviyesine yaklaştı.

#6
Foto - Banka krizi Bitcoin’i coşturdu

10 büyük kripto para biriminde son durum: Bitcoin – 24 bin 178 dolar Ethereum – 1680 dolar Tether (USDT) – 1 dolar BNB – 329 dolar USD Coin (USDC) – 1 dolar XRP– 0,3627 dolar Cardano (ADA) – 0,3247 dolar Polygon (MATIC) – 1,14 dolar Dogecoin – 0.07063 dolar Binance USD (BUSD) – 1 dolar

#7
Foto - Banka krizi Bitcoin’i coşturdu

Herhangi bir hükümete veya finansal kuruma bağımlı olmamasıyla Bitcoin, ekonomik istikrarsızlık dönemlerinde varlıklarını korumak isteyen yatırımcılar için güvenilir bir seçenek haline geldi.

#8
Foto - Banka krizi Bitcoin’i coşturdu

ABD bankacılık sistemi belirsizlikle yüzleşmeye devam ederken, Bitcoin’in değeri muhtemelen güçlü kalmaya devam edecek.

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