2024-03-08 14:47:36 Banka hesabı olan herkesi ilgilendiriyor! Yeni karar alındı! Artık böyle olacak
Banka hesabını başkalarına kullandıranlara yönelik olarak Maliye'nin aldığı yeni bir karar vergi cezalarının uygulanmasını da beraberinde getiriyor. Bu işlemler, kara para aklama suçlarıyla ilişkilendirilerek ele alınıyor ve vergi suçlarıyla ilgili cezalara tabi tutuluyor. Maliye, banka hesaplarını başkalarına kullandıran kişilerin "komisyonculuk faaliyeti" olarak değerlendirilmesi gerektiğine karar verdi ve bu kapsamda bankalardaki transferleri detaylı bir şekilde incelemeye başladı.