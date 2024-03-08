Banka hesabı olan herkesi ilgilendiriyor! Yeni karar alındı! Artık böyle olacak

Banka hesaplarını kullandıranlar genellikle vergi mükellefiyetlerinin olmadığı işsizler, ev kadınları, öğrenciler veya emekliler gibi kişiler arasından seçiliyor. Bu kişiler, banka hesaplarını kiralamak karşılığında belirli bir ücret alıyorlar. Ancak, bu işlem vergi suçlarına yol açabiliyor ve vergi mükellefiyeti olmayan kişiler vergiye tabi tutulabiliyorlar. Banka hesaplarını başkalarına kullandıran kişiler, vergi suçları kapsamında hapis cezası veya adli para cezası ile cezalandırılabilirler. Bu suçtan kurtulmak mümkün olabilir ancak önceden bankaya bilgi vermek gerekmektedir. Bu süreçte dikkat edilmesi gereken bir nokta ise, hesabı başkasına kullandırdıktan sonra bilgi vermenin suçtan kurtulmayı sağlamayabileceği.