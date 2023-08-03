Bambaşka yerler keşfetmek ister misiniz? İşte az bilinen o ülkeler

Laos Laos, Güneydoğu Asya’nın karayla çevrili ülkesidir. Ormanlık dağları, yüksek yaylaları ve ovalarıyla jeolojik olarak zengin bir yerdir. Laos, kuzeyde Çin, kuzeydoğu ve doğuda Vietnam, güneyde Kamboçya , batıda Tayland ve kuzeybatıda Myanmar ile çevrilidir. Ülke eyalet sistemi ile yönetilir. Laos’u ziyaret etmek için en uygun zaman neredeyse hiç yağmur yağmayan aralık-mayıs ayları. Ancak nisan ayına dikkat edin çünkü bu ay, yılın en sıcak zamanı. Laos’ta yüzlerce orkide ve palmiye türü vardır. Ormanlar ve tarlalar, yaklaşık 200 memeli türü, sürüngen, amfibi ve 700 kuş türüne ev sahipliği yapmaktadır. Laos, etnik ve dilsel olarak çeşitlilik gösteren bir ülkedir. Laos’un resmi dili Lao’dur, ancak zaman zaman seçkinler tarafından çeşitli yabancı diller de kullanılmıştır. Fransızca bir zamanlar Lao üst sınıflarının ve şehirlerde yaşayanların diliydi, ancak 1970’lerde İngilizce onun yerini almaya başladı. Lao Halkın Devrimci Partisi’nin önderliğinde Vietnamca, seçkinlerin üçüncü dili haline geldi. Ülkenin mutfağı Tayland’a benzerlik gösterir. Yemeklerinde bol miktarda sebze ve şifalı bitki kullanılır. Tabii ki, pirinç de olmazsa olmazdır.