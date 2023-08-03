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Bambaşka yerler keşfetmek ister misiniz? İşte az bilinen o ülkeler

2023-08-03 12:50:42
Bambaşka yerler keşfetmek ister misiniz? İşte az bilinen o ülkeler

Dünyanın farklı yerlerini ziyaret etmeyi seviyor musunuz? Az bilinen bu ülkeler doğal güzellikleriyle hayran bırakacak.

#1
Foto - Bambaşka yerler keşfetmek ister misiniz? İşte az bilinen o ülkeler

Doğal güzellikleriyle dikkat çeken ancak turistlerin seyahat rotalarında fazlaca yer bulamayan o ülkeler....

#2
Foto - Bambaşka yerler keşfetmek ister misiniz? İşte az bilinen o ülkeler

Gana Batı Afrika ülkesi Gana, Gine Körfezi kıyısında yer alır. Yüz ölçümü ve nüfusu nispeten küçük olmasına rağmen Afrika’nın en önde gelen ülkelerinden biridir. Gana; yemyeşil ormanları, çeşitli hayvan yaşamı ve pitoresk bir kıyı boyunca kilometrelerce uzanan kumlu plajlarıyla tanınıyor. Zengin tarihi ve büyüleyici kültürel mirasıyla da ünlü olan bu ülke az ziyaret edilen ama mutlaka gitmeniz gereken yerlerden bir tanesi. Üstelik konaklama seçenekleri çok geniş. Gana tipik bir tropikal iklim bölgesidir. Yani bol yağışlı ve sıcak bir iklime sahiptir. Köppen iklim sınıflandırmasına göre sıcaklık yılın 12 ayı boyunca 18 °C’nin altına düşmez. Bu yüzden ülkeyi yılın her ayı ziyaret edebilirsiniz. Ancak yaz ayları çok daha fazla yağış aldığı için eğer yağmur sevmiyorsanız tatilinizi Aralık ve Ocak olarak ayarlayabilirsiniz. Gana, Afrika ailesi içinde geniş bir etnik gruba sahiptir. Bu grupların en büyüğü Akan ve Gurma’dır. Çeşitliliğe rağmen, Gana bağımsızlığını kazandığında ciddi bir etnik anlaşmazlık yaşamamıştır. Bununla birlikte, birçok alanda etnik bilinç devam ediyor ve zaman zaman şiddetli çatışmalara dönüşen gerilimler patlak verebiliyor. Tarım, ormancılık ve balıkçılık, milli gelirin büyük kısmını sağlamaktadır. Kakao, Gana’nın ekilebilir arazilerinin yarısından fazlasında yetiştirilir ve ülkenin önemli bir ihracat geliri kaynağıdır. Ülkenin mutfağında genellikle sebze ve meyve bulunur. Özellikle mango, Hindistan cevizi ve muz ana yemeklerin yanında kızartılarak servis edilir. Deniz ürünleri içeren çorbaları ve neredeyse her öğünde pilav yemeleriyle de Asya mutfağına çok benzerler.

#3
Foto - Bambaşka yerler keşfetmek ister misiniz? İşte az bilinen o ülkeler

Nepal Nepal, Himalaya Dağları’nın güney yamaçları boyunca uzanan bir ülkedir. Doğu, güney ve batıda Hindistan ile kuzeyde Çin’in Tibet Özerk Bölgesi ile sınır komşusudur. Dünyanın en yüksek dağı olan Everest de Nepal’de bulunuyor. Gelişmekte olan bu ülke doğal güzellikleri ile öne çıkıyor. Nepal’in iklimi enlemdeki konumundan olduğu kadar yükseklikten de etkileniyor. Haziran ve eylül ayları ülkenin en sıcak ayları olmasının yanında bu aylarda ülke muson yağmurlarına da maruz kalıyor. Ocak ve mart arası ise ülkenin en soğuk zamanı. Ülkenin turistik bölgelerinde lüks otellerden pansiyonlara birçok seçenek bulunuyor. Ormanlık alanlar ise kaplanların, leoparların, yabani öküzlerin, fillerin, bufaloların ve birçok geyiğin evidir. Özellikle pirinç, mısır ve buğday ülkenin ihracat gelirlerinin yarısından fazlasını oluşturuyor. Ancak tarımsal verimlilik çok düşük.

#4
Foto - Bambaşka yerler keşfetmek ister misiniz? İşte az bilinen o ülkeler

Laos Laos, Güneydoğu Asya’nın karayla çevrili ülkesidir. Ormanlık dağları, yüksek yaylaları ve ovalarıyla jeolojik olarak zengin bir yerdir. Laos, kuzeyde Çin, kuzeydoğu ve doğuda Vietnam, güneyde Kamboçya , batıda Tayland ve kuzeybatıda Myanmar ile çevrilidir. Ülke eyalet sistemi ile yönetilir. Laos’u ziyaret etmek için en uygun zaman neredeyse hiç yağmur yağmayan aralık-mayıs ayları. Ancak nisan ayına dikkat edin çünkü bu ay, yılın en sıcak zamanı. Laos’ta yüzlerce orkide ve palmiye türü vardır. Ormanlar ve tarlalar, yaklaşık 200 memeli türü, sürüngen, amfibi ve 700 kuş türüne ev sahipliği yapmaktadır. Laos, etnik ve dilsel olarak çeşitlilik gösteren bir ülkedir. Laos’un resmi dili Lao’dur, ancak zaman zaman seçkinler tarafından çeşitli yabancı diller de kullanılmıştır. Fransızca bir zamanlar Lao üst sınıflarının ve şehirlerde yaşayanların diliydi, ancak 1970’lerde İngilizce onun yerini almaya başladı. Lao Halkın Devrimci Partisi’nin önderliğinde Vietnamca, seçkinlerin üçüncü dili haline geldi. Ülkenin mutfağı Tayland’a benzerlik gösterir. Yemeklerinde bol miktarda sebze ve şifalı bitki kullanılır. Tabii ki, pirinç de olmazsa olmazdır.

#5
Foto - Bambaşka yerler keşfetmek ister misiniz? İşte az bilinen o ülkeler

Guatemala Guatemala, bir Orta Amerika ülkesidir. Tarihi Mayalara kadar dayanır. Tropik bölgelerde yer alan ve değişen yükseklikleri ile Guatemala’nın iklimi çeşitlidir, ancak ılıman olduğu için yılın her ayı tatile gidebilirsiniz. Ülkenin yemek kültürü Meksika ve İspanya’dan etkilenmiş, fakat oradakiler kadar baharatlı değil. Latin mutfağında sık sık olduğu gibi tortilla en çok tercih edilen yiyeceklerden. Kültürel özelliklere dayalı olarak, nüfus iki ana etnik gruba ayrılır. Nüfusun büyük çoğunluğunu ise Ladinos ve Maya oluşturur. Ülke Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından vize istemese de Türkiye’den direkt bir uçuş bulunmuyor. Kaynak: Aydınlık

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