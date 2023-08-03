Bambaşka yerler keşfetmek ister misiniz? İşte az bilinen o ülkeler

Gana Batı Afrika ülkesi Gana, Gine Körfezi kıyısında yer alır. Yüz ölçümü ve nüfusu nispeten küçük olmasına rağmen Afrika’nın en önde gelen ülkelerinden biridir. Gana; yemyeşil ormanları, çeşitli hayvan yaşamı ve pitoresk bir kıyı boyunca kilometrelerce uzanan kumlu plajlarıyla tanınıyor. Zengin tarihi ve büyüleyici kültürel mirasıyla da ünlü olan bu ülke az ziyaret edilen ama mutlaka gitmeniz gereken yerlerden bir tanesi. Üstelik konaklama seçenekleri çok geniş. Gana tipik bir tropikal iklim bölgesidir. Yani bol yağışlı ve sıcak bir iklime sahiptir. Köppen iklim sınıflandırmasına göre sıcaklık yılın 12 ayı boyunca 18 °C’nin altına düşmez. Bu yüzden ülkeyi yılın her ayı ziyaret edebilirsiniz. Ancak yaz ayları çok daha fazla yağış aldığı için eğer yağmur sevmiyorsanız tatilinizi Aralık ve Ocak olarak ayarlayabilirsiniz. Gana, Afrika ailesi içinde geniş bir etnik gruba sahiptir. Bu grupların en büyüğü Akan ve Gurma’dır. Çeşitliliğe rağmen, Gana bağımsızlığını kazandığında ciddi bir etnik anlaşmazlık yaşamamıştır. Bununla birlikte, birçok alanda etnik bilinç devam ediyor ve zaman zaman şiddetli çatışmalara dönüşen gerilimler patlak verebiliyor. Tarım, ormancılık ve balıkçılık, milli gelirin büyük kısmını sağlamaktadır. Kakao, Gana’nın ekilebilir arazilerinin yarısından fazlasında yetiştirilir ve ülkenin önemli bir ihracat geliri kaynağıdır. Ülkenin mutfağında genellikle sebze ve meyve bulunur. Özellikle mango, Hindistan cevizi ve muz ana yemeklerin yanında kızartılarak servis edilir. Deniz ürünleri içeren çorbaları ve neredeyse her öğünde pilav yemeleriyle de Asya mutfağına çok benzerler.