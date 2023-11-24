2023-11-24 14:12:21 Balya balya çıktı! Havalimanında hayrete düşüren görüntü
İstanbul'daki uluslararası havalimanlarından birinde düzenlenen operasyonda, Lübnan'ın başkenti Beyrut'tan kalkan uçaktaki 2 yolcu gözaltına alındı. Sahte oldukları değerlendirilen 580 bin Amerikan dolarına el konulurken, Arap kökenli şüpheliler tutuklandı. Alınan bilgiye göre operasyon İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ortak yürütüldü.