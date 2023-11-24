  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Elon Musk’tan flaş karar! Tüm dünyaya böyle duyurdu

Büyük şok! Acun Ilıcalı’dan flaş karar! O iddia ortalığı çok fena sallayacak

Çöpe atarak büyük hata yapıyorsunuz! Faydasını öğrenince çöpten bile çıkarmak isteyeceksiniz! Olacak şey değil

Milyonlarca emekliye o müjde verildi! En düşük maaş…

Ödemeler aralık ayında yapılacak! Şartlar açıklandı bile! O parayı almak için uygun olan herkes başvursun

Türk inşaat devi iflas etti! Dev konut projesi yarım kaldı, binlerce insan mağdur

Saat saat duyurdular! İşlerinizi ayarlayın! Buna bakmayan hapı yutar

İsrail’den Erdoğan’a şok teklif! Hiç kimse bunu bilmiyordu! O isim “Şimdi açıklayacağım” deyip duyurdu

Türk fındığına rakip olmak için 1 milyon ağaç dikmişlerdi! Bakın ne oldu

Balya balya çıktı! Havalimanında hayrete düşüren görüntü
Türkiye
7
Balya balya çıktı! Havalimanında hayrete düşüren görüntü

2023-11-24 14:12:21
Balya balya çıktı! Havalimanında hayrete düşüren görüntü

İstanbul'daki uluslararası havalimanlarından birinde düzenlenen operasyonda, Lübnan'ın başkenti Beyrut'tan kalkan uçaktaki 2 yolcu gözaltına alındı. Sahte oldukları değerlendirilen 580 bin Amerikan dolarına el konulurken, Arap kökenli şüpheliler tutuklandı. Alınan bilgiye göre operasyon İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ortak yürütüldü.

#1
Foto - Balya balya çıktı! Havalimanında hayrete düşüren görüntü

Asya merkezli bir havayolu şirketine ait tarifeli uçakla Lübnan’ın başkenti Beyrut’tan İstanbul‘a hareket eden Ortadoğu kökenli 2 yolcu, önceki Perşembe günü Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yaptı. Beyrut Refik Hariri Uluslararası Havalimanı’dan havalandığı öğrenilen uçaktaki yolculardan Lübnan uyruklu Omar Z. (28) ve Jouheır I. (22) adlı kişiler, saat 14.00’te uçaktan inerek Dış Hatlar Geliş Terminaline yöneldi.

#2
Foto - Balya balya çıktı! Havalimanında hayrete düşüren görüntü

Vücutlara sarılı 580 bin sahte dolar ve bavulda para sayma makinesi Beyrut-İstanbul seferini yapan uçaktan indikten sonra tedirgin davranışlarla terminaldeki bagaj bandına geçen 28 ve 22 yaşlarındaki şüpheli yolcular, kendilerini geriden takip eden polisler tarafından göz hapsine alındı. Arap yolcuların her hareketi Kaçakçılık ve Mali Şube polisleri tarafından adım adım izlendi. Yapılan takibin devamında söz konusu ‘yolcular’ kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi kapsamında risk analiz odasına götürülmek üzere gözaltına alındı. Yürütülen soruşturma çerçevesinde Sabiha Gökçen Havalimanı’nda gerçekleştirilen nefes kesen operasyonla yakalanan Ortadoğu kökenli 2 şüpheli, risk analiz merkezinde didik arandı. Zanlıların üzerlerinde ve bagajlarında yapılan aramalarda, vücutlarına sarılı halde 580 bin Amerikan doları tutarında balya balya sahte döviz, bavullarında para sayma makinesi ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

#3
Foto - Balya balya çıktı! Havalimanında hayrete düşüren görüntü

Arap şebekenin Türkiye’deki muhtemel bağlantıları mercek altında Gerçek olmadığı anlaşılan para banknotlarına imha edilmek üzere el konulurken, Beyrut doğumlu 2 kişi ise sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Vatan Caddesindeki yerleşkesine götürüldü. Şüpheliler hakkında TCK 197 "Parada Sahtecilik" ve TCK 188 "Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçlarından işlem başlatıldı. İstanbul Polisi, iki kişilik Arap şebekenin Türkiye’deki bağlantılarını mercek altına alırken, emniyet unsurlarının titiz çalışması sayesinde yakalanan Omar Z. ve Jouheır I., sorguları tamamlandıktan sonra 17 Kasım’da Kartal’daki Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına havale edildi. Her iki zanlı, savcılıktaki sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

#4
Foto - Balya balya çıktı! Havalimanında hayrete düşüren görüntü

Havalimanlarında düzenlenen operasyonda tek seferde ele geçmiş en büyük miktar Cezaevine konulan yabancı kalpazanlara yönelik soruşturma devam ederken, 2 kişilik Arap şebekenin Türkiye’deki bağlantılarıyla operasyonun derinleşebileceği ifade edildi.

#5
Foto - Balya balya çıktı! Havalimanında hayrete düşüren görüntü

Bu arada ele geçirilen sahte paraların, bugüne kadar Türkiye’deki havalimanlarında düzenlenen bir operasyonda yakalanmış en büyük miktar olduğu öğrenildi.

#6
Foto - Balya balya çıktı! Havalimanında hayrete düşüren görüntü

Diğer taraftan Lübnanlı şüphelilere karşı düzenlenen operasyon polis kamerası tarafından da saniye saniye kaydedildi. Soruşturma dosyasındaki deliller arasına da giren görüntülerde, 2 kuşkulunun vücutlarının sırt, karın ve bel kısımlarına balyalar halinde sardıkları sahte dolarların çıkarılışı yer alıyor.

Kanı bozuk pislik! İsrail'e destek veren Türk YouTuber'dan Müslümanlara tehdit!
Gündem

Kanı bozuk pislik! İsrail'e destek veren Türk YouTuber'dan Müslümanlara tehdit!

Teknoloji kanalıyla yıllardır Müslüman Türk milletinin sırtından geçinen Recep Baltaş isimli YouTuber, terör oluşumu İsrail'e destek verdi v..
Cem Küçük kötü haberi 'Artacak' diyerek verdi
Ekonomi

Cem Küçük kötü haberi 'Artacak' diyerek verdi

TGRT Haber sunucusu Cem Küçük, Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası piyasada durgunluğun artacağını söyledi.
BAE'den Türkiye kararı! BAE'nin Ankara Büyükelçisi ifade etti: İlişkileri geliştirmek istiyoruz! Açıklama geldi!
Ekonomi

BAE'den Türkiye kararı! BAE'nin Ankara Büyükelçisi ifade etti: İlişkileri geliştirmek istiyoruz! Açıklama geldi!

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Ankara Büyükelçisi Said Sani ez-Zahiri, Türkiye'yle işbirliğini geliştirmek istediklerini söyledi. ..
Hakan Fidan 'Bu bir hatadır' dedi ve duyurdu: Her önlemi alacağız
Siyaset

Hakan Fidan 'Bu bir hatadır' dedi ve duyurdu: Her önlemi alacağız

Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'nde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan önemli açıklamalarda bulundu.
Türk siyasi tarihinde böyle rezillik görülmedi! İYİ Parti’de ‘fuhuş oteli’ krizi büyüyor… Adnan Beker’den çarpıcı iddialar
Gündem

Türk siyasi tarihinde böyle rezillik görülmedi! İYİ Parti’de ‘fuhuş oteli’ krizi büyüyor… Adnan Beker’den çarpıcı iddialar

Parti içerisinde FETÖ gibi organize çalışan ve iftira üreten bir ekip olduğunu ve bunların Genel Başkan Meral Akşener’i avuçlarına aldığını ..
Ebu Ubeyde: Düşmana isteklerimizi kabul ettirdik
Gündem

Ebu Ubeyde: Düşmana isteklerimizi kabul ettirdik

İzzeddin El-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde: Geçici ateşkeste düşmanın kabul ettiği şey, bizim kara saldırıları başlamadan önce öne sürd..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23